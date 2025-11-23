Būkite pasiruošę: rytinės kelionės gali prailgti

„Svarbi informacija keliaujantiems: dėl pasikeitusių oro sąlygų rytoj, lapkričio 24 d, galimi eismo trikdžiai bei viešojo transporto vėlavimai. Kviečiame būti itin atidiems, keliones planuoti su laiko atsarga bei sekti viešojo transporto judėjimą realiuoju laiku virtualioje JUDU švieslentėje.
Pasitikime pirmąjį sniegą ramiai ir atsakingai“, – ragina JUDU atstovai.
Kai kurie vilniečiai sekmadienio vakarą socialiniuose tinkluose dalijosi žiemiškais vaizdais.
Į Lietuvą atkeliauja žiemiškų orų porcija
Pasnigs beveik visoje Lietuvoje.
„Pasnigs beveik visoje Lietuvoje. Aišku mažiausiai sniego sulauks vakarinis pakraštys. Pajūris gali sniego iš viso nesulaukti, bet likusi šalies dalis sulauks tikrai nemažai sniego“, – LRT RADIJUI sekmadienį ryte sakė LHMT sinoptikas Jan Vaitkevič.
Pirmadienį daugelyje rajonų numatomas sniegas, dieną nedidelis. Kai kur plikledis. Vėjas besikeičiančios krypties, naktį silpnas, dieną 4–9 m/s. Temperatūra naktį 1–6 laipsniai šalčio, dieną nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 šilumos.
Kaip jau rašėme, naktis iš šeštadienio į sekmadienį daug kur Lietuvoje buvo pati šalčiausia šį rudenį.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, daugelyje šalies vietovių temperatūra dar nebuvo taip nukritusi.
„Daugelyje vietovių tai buvo pati šalčiausia naktis šį rudenį. Varėnoje paryčiais šalo iki -9,2 °C, o tai yra žemiausia oro temperatūra išmatuota per visą šių metų rudenį mūsų šalyje“, – rašoma feisbuko paskyroje „Meteo“.
Jų teigimu, šalčio rekordas visgi nepasiektas ir primena, kad lygiai prieš 27 metus (1998 lapkričio 23 d.) Varėnoje temperatūra buvo nukritusi iki 20,4 laipsnio šalčio.
