Skelbiamas konkursas rašytojos I. Simonaitytės premijai laimėti

Kviečiame įmones, įstaigas, organizacijas, gyventojus teikti siūlymus šiai premijai gauti. Primename, kad premija skiriama už įdomius ir reikšmingus darbus garsinant rašytojos vardą, jos kūrybą, gyvenimą, taip pat jos gimtąjį kraštą literatūros, dailės, muzikos, sporto ir kitose srityse. Pirmenybė teikiama Agluonėnų ir kitų Vakarų Lietuvos regionų autoriams.
Darbus ar siūlymus premijai gauti, autorių gyvenimo aprašymus prašome pristatyti iki sausio 6 d. į Agluonėnų seniūniją (Priekulės g. 4, Agluonėnai) arba Klaipėdos rajono savivaldybės „Vieną langelį“ (Dauparų–Kvietinių seniūnijos patalpose, Žemaitės g. 10, Gargždai).
Premiją finansuoja Klaipėdos rajono savivaldybė.
Naujausi komentarai