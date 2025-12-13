 „Knygų Kalėdos – Klaipėdos rajono diasporai“: kviečiame dovanoti knygas

Klaipėdos r. savivaldybės inf.

Artėjant šventėms, kviečiame dalytis gerumu ir prisidėti prie naujos akcijos „Knygų Kalėdos Klaipėdos rajono diasporai“ – dovanoti lietuviškas knygas, kurios bus perduotos užsienyje veikiančioms mūsų kraštiečių lituanistinėms mokykloms ir padės jų vaikams augti su lietuviška literatūra.

„Tai kvietimas kiekvienam iš mūsų padovanoti dalelę namų šilumos ir lietuviško žodžio tiems tautiečiams, kurie gyvena toli nuo Lietuvos, bet puoselėja mūsų kalbą ir kultūrą. Kiekviena lietuviška knyga, pasieksianti užsienyje gyvenančius vaikus ir jaunuolius, gali tapti nedideliu tiltu tarp jų ir Lietuvos. Kviečiu visus Klaipėdos rajono gyventojus prisidėti – padovanokime mūsų diasporos vaikams ir jaunimui galimybę augti su lietuvišku žodžiu, su istorijomis ir vertybėmis, kurios mus visus vienija“, – teigė Klaipėdos rajono vicemerė, Klaipėdos rajono savivaldybės bendradarbiavimo su diaspora komisijos pirmininkė Ligita Liutikienė. 

Klaipėdos rajono savivaldybės bendradarbiavimo su diaspora komisijos inicijuota knygų akcija vyks iki šventinio laikotarpio pabaigos – Trijų Karalių, sausio 6-osios. 

Tvarkingos būklės lietuviškus leidinius – knygas, žurnalus, vadovėlius bei kitus vaikams, paaugliams ir jaunimui tinkamus leidinius – galima atnešti į Jono Lankučio viešąją biblioteką ir jos filialus. Leidinių tematika gali būti įvairi, svarbu, kad jie būtų geros būklės, tinkami naudoti ir lietuvių kalba.

Visi surinkti leidiniai bus perduoti Pasaulio lietuvių bendruomenei, kuri juos išsiųs į užsienio šalių, turinčių didžiausią Klaipėdos rajono diasporos dalį, lituanistines mokyklas.

