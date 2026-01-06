Kviečiame Sendvario seniūnijos gyventojus į diskusiją dėl vietovės lygmens bendrojo plano rengimo

Susitikimas vyks Sendvario „Saulės“ mokykloje (Agilos g. 12, Trušeliai).
Klaipėdos rajono priemiestinės teritorijos, esančios prie Klaipėdos, dėl sparčios urbanistinės plėtros susidūrė su iššūkiais: gyvenimo kokybė neatitinka gyventojų lūkesčių, plėtra vyksta netolygiai, trūksta inžinerinės ir socialinės infrastruktūros. Klaipėdos rajono priemiestinių teritorijų urbanistiniame tyrime analizuojama, kaip toliau vystyti šias teritorijas. Jis buvo pradėtas vasarą, rudenį atliktos teritorijos analizės ir pristatyti vystymo scenarijai, o gruodį – plėtros rekomendacijos.
Šiuo metu ruošiamasi vietovės lygmens bendrojo plano rengimui Sendvario seniūnijos teritorijoje. Susitikimo su gyventojais metu bus pristatyta Klaipėdos rajono priemiestinių teritorijų urbanistinio tyrimo eiga ir rezultatai, taip pat bus diskutuojama apie vietovės lygmens bendrojo plano planavimo darbų programą. Joje bus numatomi konkretūs teritorijų planavimo dokumento tikslai ir uždaviniai, apibrėžiamos planuojamos teritorijos ribos.
Daugiau informacijos apie projektą „Klaipėdos rajono savivaldybės vakarinės dalies priemiesčio teritorijų tvarios plėtros strategijos sukūrimas“ skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt, skiltyje „Projektai“, „Vykdomi projektai“.
