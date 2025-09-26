Darbininkai ties Bitėnų kaimu išpjovė menkaverčius krūmus, krito ir saugęs beržas, aukštaūgė pušis.
Mažosios Lietuvos saugomų teritorijų direkcijos Rambyno regioninio parko patarėjas Drąsutis Brazauskas paaiškino, kad šioje vietoje nėra europinės svarbos buveinių.
„Nėra taip, kad būtų naikinamos kokios nors gamtinės vertybės. Galų gale, dėl tokio reikalo reikėtų pasirinkti prioritetus. Kartais kai ką galima ir paaukoti. Nes gali ateiti diena, kai nieko nebereikės nei saugoti, nei puoselėti. Ateis kaimynai, ir nieko tada jau nepadarysi“, – pastebėjo D. Brazauskas.
Pasieniečiai kirtimus derino su Rambyno regioninio parko darbuotojais.
„Ten yra pasieniečių katerių prieplauka. Ten tik menkaverčiai krūmai buvo. Ten bokštas stovi, turi būti atvira apžvalga. Kad beržą nupjovė, nieko tokio. Vadinasi, dengė visą vaizdą. Pasieniečiams medžiai neturi trukdyti“, – tikino gamtosaugininkas.
D. Brazauskas teigė, kad dauguma žmonių šiek tiek kitaip supranta gamtos saugojimą.
„Kai žmogus miške pamato išvirtusį medį, dažniausiai sako – štai, galėjo miškininkai atiduoti žmonėms, malkoms būtų supjaustę. O iš tikrųjų miške nuvirtę medžiai gamtai ir yra didžiausia vertybė, nes juose kuriasi gyviai, kurie reikalingi ekosistemai. Dėl pasienyje kertamų medžių taip pat nereikėtų jaudintis. Vertingo ten nieko nebuvo. Valstybę reikia saugoti“, – pabrėžė D. Brazauskas.
Jis ramino kai kuriuos dėl visko protestuoti mėgstančius entuziastus, kad žalos gamtai nėra.
„Ten yra kameros ir brangiai kainavusi technika. Tai kam valstybė investavo, jei per medžius nematyti nieko? Jie turi viską matyti. Aš nemanau, kad tai žala gamtai. Mes turime saugotis tokių kaimynų, kurie kelia grėsmę šalies saugumui. Provokacijų visokių dabar daug“, – pastebėjo D. Brazauskas.
Kitapus Nemuno upės, Kaliningrado srities pusėje, yra įsikūręs Nemanas (Ragainė). Nemanas yra vos už 12 kilometrų nuo Sovetsko.
Skaičiuojama, kad Nemane gyvena 9,3 tūkst. gyventojų.
Už 15 kilometrų nuo Nemano 2010 metais Rusijos Federacija buvo pradėjusi statyti atominę elektrinę su dviem blokais.
Patys rusai skelbė, kad sėkmingai įsisavinus 50 mlrd. rublių, statybos buvo sustabdytos, nes paaiškėjo, kad nėra rinkos būsimai elektros energijai, ES jokio intereso rusiškai elektros energijai nedemonstravo.
Kaliningrado sritis seniai garsėja kaip daugybę ginklų ir daug kareivinių turintis Rusijos Federacijos eksklavas.
