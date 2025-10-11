Ruduo įgauna pagreitį

Šiandien dieną pūs šiaurės vakarų vėjas, 8–13 m/s, gūsiais iki 15 m/s. Be žymesnio lietaus, oro temperatūra – 14–16 laipsnių šilumos.
Sekmadienio naktį pūs vidutinio stiprumo vakarų, šiaurės vakarų vėjas, gūsiais sustiprės iki 15 m/s. Naktį lietus neprognozuojamas, oro temperatūra – plius 10–12 laipsnių. Dieną vėjas sustiprės, gūsiais iki 15–17 m/s. Be žymesnio lietaus, oras sušils iki plius 12–14 laipsnių.
Pirmadienio naktį išsilaikys stiprokas šiaurės vakarų vėjas. Tiek naktį, tiek dieną sulauksime nedidelio lietaus. Temperatūra naktį sieks 8–10 laipsnių šilumos, dieną – plius 10–12 laipsnių.
Antradienio naktį pūs vidutinio stiprumo šiaurės, šiaurės rytų vėjas, be žymesnio lietaus, naktį temperatūra bus 5–7 laipsniai šilumos, dieną vėjas išliks šiaurės krypčių, sustiprės iki 8–13 m/s, prognozuojamas nedidelis lietus, temperatūra – plius 10–12 laipsnių.
Trečiadienio naktį vėl vyraus vidutinio stiprumo šiaurės krypčių vėjas, be žymesnio lietaus, temperatūra 8–10 laipsnių šilumos. Dieną išliks panašaus stiprumo vėjas, prognozuojamas nedidelis lietus, oras sušils iki plius 12–14 laipsnių.
Ketvirtadienio naktį ir dieną vyraus vakarų, pietvakarių vėjas, gūsiais sustiprės iki 15 m/s. Naktį be žymesnio lietaus, oro temperatūra 9–11 laipsnių šilumos, dieną prognozuojamas nedidelis lietus, oras sušils iki plius 11–13 laipsnių.
Penktadienį ir naktį, ir dieną pūs šiaurės vakarų vėjas, 7–12 m/s, naktį nedidelis lietus, temperatūra naktį – 8–10, dieną – plius 10–12 laipsnių.
Kitą savaitgalį išsilaikys šiaurės vakarų vėjas, 7–12 m/s, šeštadienį prognozuojamas nedidelis lietus, sekmadienį lis jau ir naktį, ir dieną. Temperatūra naktimis sieks 6–8 laipsnius šilumos, o dienomis – 10–12 laipsnių.
