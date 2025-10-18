Ruduo tvirtina pozicijas

Šiandien pūs šiaurės rytų, šiaurės vėjas 7–12 m/s, ryte gūsiai sieks iki 15 m/s. Sulauksime nedidelio lietaus, oras sušils iki plius 8–10 laipsnių.
Sekmadienio naktį išliks šiaurinių krypčių vėjas, kuris šiek tiek susilpnės. Lietaus neprognozuojama visą parą, oro temperatūra naktį – 2–4 laipsniai šilumos, dieną – plius 8–10 laipsnių.
Pirmadienio naktį jau pūs vidutinio stiprumo pietų, pietryčių vėjas, dieną šiek kiek sustiprės. Naktį be žymesnio lietaus, dieną be lietaus. Oro temperatūra naktį – plius 4–6 laipsniai, dieną – 8–10 laipsnių šilumos.
Antradienį vyraus pietryčių vėjas, tiek naktį, tiek dieną – 7–12 m/s, gūsiai – iki 15 m/s. Be lietaus, oro temperatūra naktį 3–5 laipsniai šilumos, dieną sušils iki 10 laipsnių.
Trečiadienį kiek susilpnės pietryčių, pietų vėjas. Be žymesnio lietaus. Naktį sušils iki plius 5–7, dieną – iki 9–11 laipsnių.
Ketvirtadienio naktį išliks panašaus stiprumo pietų vėjas, naktį nedidelis lietus, dieną – be žymesnio lietaus. Naktis bus kiek šiltesnė –7–9 laipsniai šilumos, dieną sušils iki plius 10–12 laipsnių.
Penktadienio naktį išsilaikys vidutinio stiprumo pietų vėjas, tačiau gūsiai gali siekti iki 15 m/s. Dieną pietvakarių vėjas sustiprės iki 15–17 m/s. Naktį prognozuojamas nedidelis lietus, dieną – lietus. Oro temperatūra naktį 8–10, dieną – 10–12 laipsnių.
Kitą savaitgalį sinoptikai prognozuoja vėjuotą ir lietingą. Pūs pietvakarių, vakarų vėjas, šeštadienį jis sustiprės iki 15–20 m/s, panašus vėjas išliks ir sekmadienį. Prognozuojamas lietus. Oro temperatūra tiek šeštadienį, tiek sekmadienį naktimis laikysis plius 7–9 laipsniai, dieną – 9–11 laipsnių šilumos.
