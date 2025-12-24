Orai: Kūčių naktį užfiksuotas stipriausias šio sezono šaltis

Šiandien ryte Švenčionyse oro temperatūra nukrito iki -13,1 °C. Nors tokia temperatūra po ilgą laiką vyrusios šilumos atrodo žema, tačiau lygiai prieš 29 metus (1996-12-24) Šilalės rajone esančioje Laukuvoje šalo kur kas stipriau, net iki -25,9 °C.
Anot tarnybos, antradienis buvo nepastoviai debesuotas. Vietomis truputį pasnigo. Aukščiausia dienos oro temperatūra fiksuota ryte ir siekė 1–6 laipsnius šalčio, vietomis 0–2 laipsniai šilumos. Dienos eigoje dėl šaltos oro masės įsiveržimo temperatūra sparčiai krito. Naktį daug kur laikantis giedram dangui fiksuota kol kas šalčiausia 2025–2026 m. žiemos naktis. Žemiausia oro temperatūra daug kur išmatuota tekant Saulei ir siekė 7–13 laipsnių šalčio.
Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota. Kritulių nenumatoma. Vėjas vakarinių krypčių, 3–8 m/s. Aukščiausia temperatūra 1–6 laipsniai šalčio, pajūryje 0–2 šilumos.
