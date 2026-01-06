Prie Žvejų rūmų atsisveikinama su kalėdinėmis eglutėmis

Akcija, pavadinta „Išleisk eglutę šiltų atostogų“, šiandien prasidės 10.30 val. ir vyks iki sausio 16 d.
„Praūžus gražiausioms metų šventėms, kviečiame atsakingai atsisveikinti su savo kalėdinėmis eglutėmis. Trečius metus iš eilės Kultūros centras Žvejų rūmai organizuoja eglučių surinkimo akciją, kurios metu pasirūpinsime, kad jūsų žaliaskarės keliautų atsakingai „šiltų atostogų“, – nurodė organizatoriai.
Pasak Žvejų rūmų direktorės Kristinos Jakštės, eglutes atnešti galima bet kuriuo paros metu.
Skaičiuota, kad praėjusiais metais buvo išvežti trys konteineriai, pilni klaipėdiečių atneštų eglučių.
„Nebandėme skaičiuoti pagal žmones, kiek buvo tų eglučių, bet tikrai nemažai. Konteineris yra lauke, prie Žvejų rūmų. Atnešti galima bet kada, kai patogu“, – sakė K. Jakštė.
