 Prie Žvejų rūmų atsisveikinama su kalėdinėmis eglutėmis

Prie Žvejų rūmų atsisveikinama su kalėdinėmis eglutėmis

2026-01-06 13:15
Indrė Kiseliovaitė

Šiandien, sausio 6-ąją, prie Žvejų rūmų prasidės ir iki kitos savaitės vyks akcija – atsisveikinimas su kalėdinėmis eglutėmis. Klaipėdiečiai kviečiami atnešti ir palikti savo žasliaskarę prie specialiai tam paruošto šiukšlių konteinerio.

Finišas: klaipėdiečiai, nupuošę kalėdines žaliaskares, jas atneš ir prie Žvejų rūmų.
Finišas: klaipėdiečiai, nupuošę kalėdines žaliaskares, jas atneš ir prie Žvejų rūmų. / DI sugeneruota nuotr.

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Akcija, pavadinta „Išleisk eglutę šiltų atostogų“, šiandien prasidės 10.30 val. ir vyks iki sausio 16 d.

„Praūžus gražiausioms metų šventėms, kviečiame atsakingai atsisveikinti su savo kalėdinėmis eglutėmis. Trečius metus iš eilės Kultūros centras Žvejų rūmai organizuoja eglučių surinkimo akciją, kurios metu pasirūpinsime, kad jūsų žaliaskarės keliautų atsakingai „šiltų atostogų“, – nurodė organizatoriai.

Pasak Žvejų rūmų direktorės Kristinos Jakštės, eglutes atnešti galima bet kuriuo paros metu.

Skaičiuota, kad praėjusiais metais buvo išvežti trys konteineriai, pilni klaipėdiečių atneštų eglučių.

„Nebandėme skaičiuoti pagal žmones, kiek buvo tų eglučių, bet tikrai nemažai. Konteineris yra lauke, prie Žvejų rūmų. Atnešti galima bet kada, kai patogu“, – sakė K. Jakštė.

Šiame straipsnyje:
Žvejų rūmai
kalėdinių eglučių išmetimas
šiukšlių konteineriai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų