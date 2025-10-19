Teatrai švęs „Jaunatį“

Šių metų festivalio moto „Pamačiau – perskaičiau | perskaičiau – pamačiau“, pasak organizatorių, yra kvietimas pažinti literatūrą per teatrą ir teatrą per literatūrą. Jis akcentuoja teatro ir literatūros ryšį bei kviečia pažinti kūrinius per sceninę interpretaciją.
Programoje – keturių Lietuvos teatrų septyni spektakliai, kurie dar nebuvo rodyti Klaipėdoje, tačiau sulaukė kritikų ir žiūrovų pripažinimo kituose miestuose. Dalis jų sukurti pagal lietuvių ir užsienio autorių prozą, poeziją, pasakas ar privalomąją mokyklinę literatūrą.
Spektakliai skirti tiek vaikams, tiek jaunimui ir suaugusiesiems – į kai kuriuos renginius bilietai išpirkti dar neprasidėjus festivaliui.
Pirmą kartą festivalyje dalyvaus Vilniaus nepriklausomas teatras „No Shoes“, šiemet minintis penkerių metų veiklą – jis pristatys du skirtingus spektaklius: muzikinio šokio spektaklį pradinukams „Kuris kurį“ ir spektaklį „Beveik laimingas“, sukurtą pagal Jurgio Kunčino romaną „Tūla“.
„Stalo teatras“ festivalio žiūrovams pristatys du režisierės Saulės Degutytės pastatymus. Spektaklis „Sibiro haiku“ sukurtas pagal Jurgos Vilės knygą ir pasakoja tremties istoriją per vaiko perspektyvą, o „Dangaus virėja“ – spektaklis-žaidimas kūdikiams ir ikimokyklinukams, paremtas tautosaka ir senųjų tradicijų motyvais.
Kauno valstybinis lėlių teatras parodys spektaklį suaugusiesiems „Karalius Lyras – vienos šeimos tragedija“ pagal Williamą Shakespeare’ą. Šiame pasirodyme analizuojamos vienišumo, atskirties ir vertybių perdavimo temos, naudojant objektų teatrui būdingą formą.
Festivalį užbaigs du Klaipėdoje itin laukiami Keistuolių teatro spektakliai: muzikinis spektaklis „Jonas Kareivis“, sukurtas pagal lietuvių ir nelietuvių pasakas ir legendas, bei spektaklis „Riešutų duona“, paremtas Sauliaus Šaltenio kūriniu.
Organizatoriai pažymėjo, kad festivalis skirtas plačiai auditorijai – nuo kūdikių iki vyresnių žiūrovų, o kiekvieno spektaklio metu siekiama užmegzti ryšį tarp teatro kūrėjų ir publikos per susitikimus bei diskusijas.
