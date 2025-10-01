Moliūgų pieva grožėjosi minios klaipėdiečių

Čia būriuojasi šeimos su vaikais, jaunimas ir vyresni klaipėdiečiai – visi atvyksta pasigrožėti įspūdingomis moliūgų dekoracijomis ir pasimėgauti rudeniška atmosfera.
Renginyje netrūksta veiklos – mažieji džiaugiasi atrakcionais, fotografuojasi prie spalvingų dekoracijų.
Čia vyks ir moliūgų kūrėjų apdovanojimai, pievos įžiebimas, o 18 val. numatytas vakarinis koncertas „Moliūgų pievoje“, jame pasirodys grupės „Kūjeliai“ lyderis Julius Vaicenavičius.
Vakaro programą užbaigs DJ pasirodymas, kuris džiugins susirinkusiuosius iki pat 22 val.
„Labai smagu, kad tokie renginiai vyksta čia pat mieste. Atėjome su vaikais pasižiūrėti moliūgų, išgerti arbatos ir pasimėgauti šviesomis – nuotaika puiki“, – įspūdžiais dalijosi klaipėdietė Lina, atėjusi į šventę su šeima.
