Prie šviesoforo paliktas automobilis supykdė klaipėdiečius

„Kodėl per kažkokius asilus turiu kirsti ištisinę liniją? Būna, kad pasistato mašinas, bet čia jau viršūnė, iš antros juostos turiu sukti į dešinę“, – piktinosi klaipėdietis feisbuko grupėje „Bandužiai–Mogiliovas–Laukininkai“.
Asmuo įkėlė nuotrauką, kurioje matyti, kad automobilis „Volvo“ stovi pirmoje eismo juostoje ir trukdo sukantiems į dešinę, į Jūrininkų prospektą, tad žmonės priversti važiuoti antrąja eismo juosta, skirta sukantiems į kairę.
Anot dalies klaipėdiečių, vairuotojas taip pasistatė mašiną veikiausiai neradęs vietos kieme, kadangi Mogiliovo gatvės daugiabučių namų kiemuose ypač vakarais sunku rasti laisvą vietą.
„Kad jau čia ne pirmas kartas, kai visi taip pasistato, ypač savaitgalį“, – nurodė viena moteris.
„KET pasimokykite iš naujo, galima kirsti, kai yra nepajudinama kliūtis. Gal žmogui tiesiog mašina sugedo ir paliko“, – svarstė kita.
„Ten automobiliai „genda“ kiekvieną dieną“, – komentavo vyriškis.
„Stato bet kur“
Klaipėdietė Irena, gyvenanti Mogiliovo g. daugiabutyje, dienraščiui teigė, kad stovos problema šiame kvartale jau yra tapusi kasdienybe.
„Vakare gyventojams grįžus iš darbų, rasti laisvą parkavimo vietą faktiškai neįmanoma, todėl žmonės automobilius stato bet kur, kur tik pavyksta. Dėl to dažnai užstatomi šaligatviai ir pėstiesiems užblokuojamas praėjimas, tenka ir per šlapią žolę bristi. Automobiliai paliekami draudžiamose vietose ar kiemuose taip, kad kitiems vairuotojams tampa labai sunku pravažiuoti“, – tikino Irena.
Vakare, gyventojams grįžus iš darbų, rasti laisvą parkavimo vietą faktiškai neįmanoma.
Anot moters, ir kiemuose automobiliai sustatyti itin arti vienas šalia kito.
„Kiemai stipriai perkrauti automobiliais, tenka manevruoti centimetras po centimetro. Taip pat yra buvę atvejų, kai automobiliai palikti net autobusų stotelėje, ten irgi viršūnė buvo“, – stebėjosi moteris.
Pradėjo per 5 tūkst. teisenų
Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) Kelių policijos skyriaus vyriausiasis specialistas Kęstutis Virbauskas nurodė, kad apvažiuoti kliūtį tokiais atvejais, net ir kertant ištisinę liniją, galima, kadangi nėra kitos išeities.
Klaipėdos apskrities VPK Kelių policijos skyriaus pareigūnų teigimu, nuotraukoje užfiksuoto automobilio vairuotojui galėtų būti taikoma atsakomybė pagal Administracinių nusižengimų kodekso 417 straipsnio antrą dalį – bauda nuo 30 iki 90 eurų.
Pareigūnų duomenimis, šiemet nuo sausio 1 d. iki lapkričio 30 d. Klaipėdos mieste dėl įvairių pažeidimų, susijusių su transporto priemonių statymu ten, kur tai daryti pagal KET draudžiama, yra pradėta 5 121 administracinė teisena.
Pagal KET 11 punktą, eismo dalyviai, sudarę ar pastebėję kliūtį kelyje, sukėlę ar pastebėję jame pavojų, privalo šią kliūtį ar pavojų pašalinti, o negalėdami to padaryti – pranešti policijai ar kelio savininkui. Taip pat patariama pažymėti kliūtį ar pavojingą vietą.
