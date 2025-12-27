Siekia pažaboti ir mažųjų automobilių vairuotojus: štai, kas jų laukia

Vairuoti AM kategorijos transporto priemones bus galima ne nuo 15, o nuo 16 metų. Jų vairuotojams bus taikomi tie patys reikalavimai, kaip ir kitų kategorijų transporto priemonių vairuotojams.
Tai numato antradienį Seimo priimtos Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų sąjungos frakcijos seniūnės Ligitos Girskienės inicijuotos įstatymo pataisos.
Šiuo metu norint gauti AM kategoriją (kuria galima vairuoti mopedus ir dalį keturračių bei mažuosius automobilius) pakanka išlaikyti tik teorijos egzaminą.
„Praktikos įgūdžių patikrinimo niekas nereikalauja – tad į gatves išrieda šešiolikmečiai, kurie transporto priemonę realiai valdo pirmą kartą gyvenime. Nenuostabu, kad tai virsta rizikomis, pavojingomis situacijomis ir, deja, eismo įvykiais. Tai – pirmoji jaunuolių transporto priemonė, pirmoji laisvės dozė ir, deja, neretai – pirmos klaidos, galinčios brangiai kainuoti tiek jiems patiems, tiek kitiems eismo dalyviams“, – Eltai sakė iniciatyvos autorė L. Girskienė.
Pasak jos, todėl siūloma paprasta, bet labai svarbi naujovė: privalomi praktiniai mokymai ir praktikos egzaminas AM kategorijos vairuotojams.
„Tai – toks pats kelias, kokį praeina visi kiti būsimieji vairuotojai ir tai yra svarbu, nes mopedas ar mažesnės galios automobilis – ne žaislas. Tai reali transporto priemonė, kuriai vairuoti reikia įgūdžių, o jaunam žmogui – dar ir atsakomybės, kurios vien teorijos žinios nesuteikia“, – sako L. Girskienė.
Anot parlamentarės, statistika rodo, kad problemų tikrai yra – kasmet užfiksuojama šimtai KET pažeidimų tarp AM kategorijos vairuotojų ir jų tik daugėja.
„Tai signalas, kad laikas keisti sistemą ir geriau paruošti jaunuolius saugiai dalyvauti eisme“, – sako parlamentarė.
Jis teigia esanti įsitikinusi, kad daugiau žinių jauniems vairuotojams suteiks didesnį saugumą ir bus mažiau pavojų keliuose. Todėl, pasak L. Girskienės, turime ne bausti, o padėti jaunimui, kad pirmieji kilometrai būtų kuo saugesni.
Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas antradienį palaikė 75 Seimo nariai, niekas nebuvo prieš, 4 parlamentarai susilaikė. Naujas reguliavimas įsigalios nuo kitų metų lapkričio mėnesio.
