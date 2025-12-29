Klaipėdos apskrities keliuose – šventinėmis dienomis nustatyta dešimt neblaivių vairuotojų

Gruodžio 24 d., trečiadienį, apie 10.00 val., Klaipėdoje, Minijos g., sustabdytam 35-erių automobilio „Skoda“ vairuotojui nustatytas 0,55 prom., tą pačią dieną, apie 19.29 val., Plungėje, J. Tumo-Vaižganto g., 34-erių „Volvo“ vairuotojui – 0,44 prom., apie 22.31 val. Klaipėdoje, Baltijos pr., pastarojo bendraamžiui, BMW vairuotojui – 1,23 prom., o toje pat vietoje apie 23.12 val. patikrintam 25-erių „Volkswagen“ vairuotojui – 1,25 prom. neblaivumas, taip pat nustatyta, kad vyras neturi teisės vairuoti.
Gruodžio 26 d., penktadienį, apie 16.03 val., Palangoje, kelyje Klaipėda–Liepoja, 43-ejų „Volkswagen“ vairuotojui nustatytas 0,58 prom., šiek tiek vėliau, apie 16.15 val., toje pačioje vietoje 49-erių „Toyota“ vairuotojui – 0,65 prom. neblaivumas.
Apie 15.50 val. Palangoje, kelyje Palanga–Lazdininkai, sustabdyto automobilio „Volvo“ 29-erių vairuotojas pareigūnams pateikė, kaip įtariama, suklastotą vairuotojo pažymėjimą, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl dokumento suklastojimo ar disponavimo suklastotu dokumentu. Jeigu pažymėjimas netikras, vairuotojas bus baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.
Gruodžio 27 d., šeštadienį, apie 01.16 val., Klaipėdoje, Liepų g., sustabdytam 33-ejų „Opel“ vairuotojui nustatytas 0,55 prom., tą pačią dieną, apie 22.43 val., Klaipėdoje, Minijos g., 40 metų „Ford“ vairuotojui – 0,44 prom., apie 15.20 val. Klaipėdos r., kelyje Kaunas–Jurbarkas–Šilutė, 35-erių „Dodge“ vairuotojui – 0,55 prom., apie 18.07 val. Palangoje, kelyje Palanga–Lazdininkai, „Renault“ vairavusiam 34-erių vyrui – 1,69 prom. neblaivumas, pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Dar septyni pareigūnų patikrinti vairuotojai vairavo, nors neturi teisės vairuoti, keturiolika – lenkė vietose, kur tai daryti draudžiama, tiek pat nepraleido pėsčiųjų, trys neleistinai naudojosi mobiliojo ryšio įrenginiais, tiek pat nesegėjo saugos diržų. Atsakomybės sulauks ir dviratininkai bei du pėstieji tamsiu paros metu nesegėję atšvaitų.
Mobiliuoju greičio matuokliu per savaitę buvo užfiksuota 310, kitomis priemonėmis – dar 23 leistino greičio viršijimo atvejai.
