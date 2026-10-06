Pratęsiamas kandidatų teikimas Socialinės atsakomybės metų apdovanojimams

Kad prasmingi darbai ir juos darantys žmonės neliktų nepastebėti, skiriama daugiau laiko kandidatams pasiūlyti – jų teikimas Klaipėdos miesto savivaldybės paskelbtiems Socialinės atsakomybės metų apdovanojimams pratęsiamas iki spalio 12 dienos. Šia iniciatyva norima atsigręžti į tai, kas daro Klaipėdą tikrais namais – į jautrumą, solidarumą ir bendrą rūpestį aplinka, kurioje gera gyventi visiems. Visi miestiečiai kviečiami nedvejoti ir drąsiai pasiūlyti tuos, kurių tylūs, kasdieniai darbai daro mūsų miestą šiltesniu bei įkvepia kitus – jokios pastangos, iniciatyva ar geras darbas nėra per maži.
Klaipėdos miesto savivaldybės svetainės polapyje Socialinės atsakomybės metai | Klaipėdos miesto savivaldybė atverta paraiškos forma bei išsamus tvarkos aprašas, o visi herojai bus apdovanoti gruodžio mėnesį vyksiančioje iškilmingoje ceremonijoje.
Pasiūlyti savo kandidatą gali kiekvienas – nepažįstamasis, draugas, kolega, bendruomenė, nevyriausybinė organizacija ar vietos įmonė. Kandidatais galima siūlyti ne tik pavienius žmones, bet ir organizacijas bei neformalias bendraminčių grupes – kaimynus, savanorius, jaunimą, tėvelius ar kitus gyventojus, susibūrusius gražiems ir prasmingiems darbams, nes kiekvienas, prisidedantis prie pokyčių, nusipelno būti pastebėtas.
Mūsų miestas visuomet buvo ir bus gyvas išskirtiniais žmonėmis, jų kuriamomis istorijomis ir kasdieniu rūpesčiu vienas kitu. Siekiant įvertinti kuo įvairesnes gerumo ir atsakomybės apraiškas, paruošta dešimt ypatingų nominacijų:
„Bendruomenės lyderis“ – už gyventojų telkimą ir bendruomeniškumo stiprinimą;
„Pagalbos ranka“ – už reikšmingą pagalbą ir paramą miesto gyventojams ar bendruomenei;
„Žalioji iniciatyva“ – už miesto želdinimą, aplinkos tvarkymą, ekologinių iniciatyvų puoselėjimą;
„Jaunimo balsas“ – už jaunų žmonių lyderystę ir iniciatyvas;
„Sporto ir sveikatos lyderis“ – už fizinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos skatinimą bendruomenėje;
„Savanorystės galia“ – už savanorišką įsitraukimą, kuris padeda miesto gyventojams ir projektams;
„Solidarumo veiksmas“ – už vienijantį veiksmą ir tarpusavio pagalbą;
„Socialinės atsakomybės kultūros puoselėtojas“ – už gyventojų švietimą ir atsakingo elgesio sklaidą;
„Atsidavimas“ – už ypatingą pasiaukojimą veikloje ar profesijoje;
„Metų žygdarbis“ – už išskirtinę, įkvepiančią iniciatyvą.
Dažnai patys kilniausi ir labiausiai pasiaukojantys žmonės būna itin kuklūs – jie dalijasi savo širdimi nesitikėdami jokio atlygio ir patys apie save niekada nepapasakos, todėl būtent jūsų pastebėjimas gali tapti svarbiausia padėka jiems.
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