Klaipėdoje sužibo Kalėdų eglė

Į renginį susirinko gausus būrys klaipėdiečių ir svečių, norėjusių kartu atšvęsti Kalėdų laukimo pradžią.
Šių metų miesto žaliaskarė ypatinga – ji sužibo įvairiausiomis spalvomis. Įžiebimo metu dangų nušvietė fejerverkai.
Įžiebimo akimirką lydėjo šventinė muzika, šokiai ir vaikų džiaugsmas.
„Dėkoju miestiečiams, kurie nusprendėte atvykti šį vakarą į senamiestį ir pasidžiaugti savo tikraisiais namais – Klaipėda", – renginio metu susirinkusiuosius sveikino Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus.
Įžiebus eglę, šventė mieste nesibaigia – nuo 18 iki 21 val. Teatro aikštėje vyks šventinė diskoteka su DJ Montello.
Atvira ledo čiuožykla taip pat pradeda veikti, kviesdama didelius ir mažus pasimėgauti žiemiška pramoga pačioje miesto širdyje – Teatro aikštėje.
