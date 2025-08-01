Po atviru dangumi – bronzos amžiaus reliktai

„Iš esmės čia nugulė visos mūsų sukauptos žinios – nuo pirmųjų tyrimų iki naujausių atradimų. Žmogus keliauja tuo pačiu taku, kuriuo vaikščiojo bronzos amžiaus bendruomenė, ir sustodamas prie radinių tarsi pasineria į jų kasdienybę“, – pasakojo tyrimams vadovaujanti Klaipėdos universiteto (KU) archeologė Miglė Urbonaitė-Ubė.
Stendai išdėstyti pagal archeologinės vietovės logiką – nuo gyvenvietės prieigų iki piliakalnio viršūnės.
Maršrutą pradeda didelis informacinis stendas su gyvenvietės rekonstrukcija ir pasakojimu apie pajūrio bendruomenės kasdienybę bei Gintaro kelią.
Toliau lankytojai kviečiami susipažinti su atskirų radinių istorijomis.
Pirmieji pristatomi su metalo apdirbimu susiję objektai – tiglis, naudotas bronzos lydymui.
Vėliau – žvejybos pėdsakai: ruonio kaulas, pušies tošies plūdė, tinklo pasvarai.
Eksponuojami ir keraminiai indai bei puodų šukės, liudijančios apie maisto gamybą ir vartojimą.
Lankytojai sužino, kokias žuvis ir kokius žvėris gaudė, ką augino, kokius gėrimus galėjo ragauti.
Atskira tema skirta pajūrio teikiamoms žaliavoms – gintarui, titnagui ir molio tinkui, atskleidžiančiam pastatų konstrukcijas.
„Kiekvienas radinys – tai maža istorija apie bendruomenės gyvenimą. Pamažu eidamas lankytojas su ja susipažįsta vis artimiau“, – pažymėjo M. Urbonaitė-Ubė.
Kukuliškių gyvenvietė ir piliakalnis – dviejų hektarų ploto archeologinis kompleksas, tiriamas KU mokslininkų nuo 2017 m.
Čia atskleista daug faktų apie jūrinės bendruomenės žvejybą, medžioklę, gyvulininkystę, maisto gamybą ir amatus.
Vienas reikšmingiausių atradimų – įrodymai, kad vėlyvajame bronzos amžiuje (800–400 m. pr. Kr.) čia buvo apdirbami gintarai, o šis amatas siejamas su Gintaro keliu.
Pasak mokslininkų, šie duomenys rodo nepertraukiamą pajūrio bendruomenių ryšį su jūra ir prekybos tinklais nuo seniausių laikų.
„Tai – tęstinių tyrimų rezultatas. Lietuvoje tokių tyrimų vyksta vos keli per metus, todėl galime nuosekliai gilinti žinias, o dabar jas pristatome taip, kad jos būtų prieinamos visiems“, – pabrėžė M. Urbonaitė-Ubė.
