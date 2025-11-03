Perspėja dėl kamšačių magistralėje prie Klaipėdos

Įmonė „Kelių priežiūra“ informavo, kad trikdžių šiame kelyje gali būti visą savaitę.
Pirmadienį kelininkai dirbo pirmojoje eismo juostoje, už nusukimo į Dirvupius. Eismas buvo nukreipiamas tik antrąja eismo juosta.
„Informuojame, kad įmonė „Kelių priežiūra“ magistraliniame kelyje A1, ruože nuo 304 iki 306 kilometro, atlieka kelio dangos plyšių taisymo darbus. Šie darbai yra būtini, siekiant užkirsti kelią dangos irimo procesams ir užtikrinti saugesnį bei patogesnį eismą“, – informavo įmonės komunikacijos skyrius.
Darbai šioje vietoje bus vykdomi dienos metu – todėl eismo ribojimai bus taikomi tik darbų atlikimo laikotarpiu.
„Juos baigti planuojama kuo greičiau, bet ne vėliau kaip iki šios savaitės pabaigos. Vairuotojų prašoma išlikti atidžiais, atkreipti dėmesį į kelio ženklus, keliones šiuo laikotarpiu planuoti su laiko atsarga. Atsiprašome už laikinus nepatogumus ir dėkojame už supratingumą“, – perspėjo įmonės „Kelių priežiūra“ atstovai.
Primenama, kad apie pavojingas pažaidas, kliūtis valstybinės reikšmės keliuose vairuotojai ir gyventojai kviečiami pranešti trumpuoju tel. nr. 1871 (trumpojo tel. nr. kaina „Telia“, „Tele2“ tinkluose – 0,12 Eur/min., „Bitė“ – 0,15 Eur/min.) arba +370 5 232 9600 (kaina pagal mob. operatoriaus planą). Gyventojų patogumui bendrovė „Kelių priežiūra“ taip pat suteikia galimybę nemokamai užpildyti pranešimo formą internetinėje svetainėje www.keliuprieziura.lt arba minėtas kliūtis pažymėti navigacinėje programėlėje „Waze“, o pateikta informacija pateks į kelininkų informacinę sistemą.
