 Taminsko žinutė vairuotojams: kodėl kitąmet žiemą gali tekti dairytis į spidometrą?

2025-11-20 10:24
Vygantas Tuzas (ELTA)

Pilotinis dinaminio greičio projektas magistralėse kol kas yra itin sėkmingas, sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Pasak jo, projektas, kuris net žiemos metu, geromis oro sąlygomis, leidžia automobiliams važiuoti 130 km/val. greičiu, kitąmet galėtų tęstis magistralėje Kaunas–Klaipėda. 

Taminsko žinutė vairuotojams: kodėl kitąmet žiemą gali tekti dairytis į spidometrą? / A. Ufarto / BNS nuotr.

„Statistiką dabar vedame, skaičiuojame, žiūrime ir atliekame analizę, bet pirminiai rezultatai yra labai pozityviai. Atsižvelgiant į tai, kaip veikia sistema, kaip kelyje elgiasi vairuotojai ir kokie atsiliepimai yra iš visų. Bendraujame su policija, kuri taip pat vertina situacija ir bendrai susumavaus – šiandien rezultatai puikūs“, – ketvirtadienį „Žinių radijuje“ kalbėjo J. Taminskas.

Įprastai nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d. lengvaisiais automobiliais, krovininiais automobiliais, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 t, motociklais ir triračiais automagistralėse ir greitkeliuose leidžiama važiuoti ne didesniu kaip 110 km/val. greičiu.

„Jeigu nebus kažko labai nenumatyto ir rezultatai dėliosis taip pat gerai toliau – projektas šioje atkarpoje tęsis. Jei viskas toliau eisis pozityviai – darysime tą patį su keliu Kaunas–Klaipėda“, – apie dinaminio greičio projekto plėtrą prakalbo Vyriausybės narys.

ELTA primena, kad nuo lapkričio 1 dienos magistralėje Vilnius–Kaunas bei kelio atkarpoje nuo Garliavos iki Marijampolės galioja dinaminio greičio režimas.

Tai reiškia, kad, esant palankioms oro sąlygoms, kai kelio danga sausa, o oro temperatūra teigiama, vairuotojams bus leidžiama važiuoti iki 130 km/val. greičiu.

Vis tiki ministerija pažymi, kad, esant blogesnėms oro sąlygoms – jei snigtų, danga taptų slidi ar temperatūra kristų žemiau nulio, – greitis būtų mažinamas iki 110 km/val. ar labiau.

Šiame straipsnyje:
Juras Taminskas
greitkelis
vairuotojai
žiema
greitis
leistinas greitis žiemą
Kaunas–Klaipėda

