Avarija sutrikdė eismą

2025-11-19 09:22
Daiva Janauskaitė

Antradienis į uostamiestį greitkeliu Kaunas–Klaipėda važiavusiems žmonėms prasidėjo stresu ir gaišatimi. Po dviejų automobilių susidūrimo, kurio metu žmonės nenukentėjo, kelyje nusidriekė kelių kilometrų eilė.

Gaišatis: kol avariją patyrę vairuotojai užpildė eismo įvykio deklaraciją, kiti žmonės laukė kelis kilometrus nusidriekusioje eilėje.
Gaišatis: kol avariją patyrę vairuotojai užpildė eismo įvykio deklaraciją, kiti žmonės laukė kelis kilometrus nusidriekusioje eilėje. / Dienraščio „Klaipėda“ skaitytojo nuotr.

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovai patikslino, kad minėtame kelyje ties Šlapšilės kaimu nelaimė įvyko 7.24 val.

Važiuodamas į Klaipėdą automobilis „Škoda“ atsitrenkė į šalikelėje stovėjusį „Volkswagen“.

„Škodą“ vairavo 28 metų moteris, šalikelėje stovėjusio automobilio vairuotojas – 31-erių vyras.

Kaip liudijo į darbą vykę klaipėdiečiai, po susidūrimo vienas automobilis liko stovėti šalikelėje, antrasis išlėkė į antrąją eismo juostą.

Pasak policijos atstovės spaudai Astos Kažukauskienės, vairuotojai užpildė eismo įvykio deklaraciją. Pareigūnai įvykio vietoje vakar buvo nuo 7.46 iki 9.14 val.

Kol visa tai vyko, eismas greitkelyje buvo paralyžiuotas.

Kamšatyje įstrigę vairuotojai liudijo, kad antrasis policijos ženklais pažymėtas automobilis „Audi“ į įvykio vietą atvažiavo apie 8.30 val.

