Paupių bendruomenė švęs vasaros pabaigtuves

Reikės sugrėbti žolę
Aštuntą kartą rengiama šventė jau turi savas tradicijas, todėl planuojantieji joje dalyvauti žino, kad bus vaišinami šventiniu tortu, sveikins mokslo metus pradėsiančius pirmokėlius, bendraus su kariškiais ir turės galimybę linksmintis drauge įveikdami linksmas užduotis bei rungtis.
Šeštadienis jau visai čia pat, bet pasiruošimo darbų dar daug.
Asociacijos „Paupių bendruomenė“ vadovė Regina Baguckienė pasakojo, kad kaimynai ir bičiuliai Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados „Žemaitija“ kariai pažadėjo savaitės viduryje nušienauti plotą, kuriame paupiečiai linksminsis.
Iškart po to reikės nemenkos talkos, todėl tą patį vakarą kviečiami kaimynai su grėbliais bei karučiais. Jiems teks sugrėbti nupjautą žolę ir išgabenti iš šventės vietos.
Pernai šventės metu kelios komandos žaidė milžinišką stalo futbolą, todėl žolė turi būti itin trumpa, kad dalyviai negriuvinėtų. Šiemet tokia pramoga planuojama vėl.
Proga susipažinti
Kai pats pasistengi, ir šventė smagesnė. Paprastai grėblių atsineša privačiuose namuose gyvenantys žmonės. Jie paskolina savo įrankius tiems, kas tokių daiktų neturi, bet nori prisidėti prie bendro triūso.
Daugiabučiuose yra daugiau pagyvenusių žmonių, jie talkose dalyvauja rečiau, bet šventėse susitinka su bendruomene, atsineša savo vaišių ir smagiai drauge linksminasi.
Talkos reikės ir pasibaigus šventei, nes teks susitvarkyti.
Taip drauge ne tik linksmindamiesi, bet ir ruošdamiesi šventėms kaimynai susipažįsta, susidraugauja, o iškilus problemoms greičiau sulaukia pagalbos.
Aštuntąjį gimtadienį minėsianti bendruomenė sugalvoja ir daugiau įdomių veiklų.
Vilioja renginių įvairove
Bendravimas su kitų miestų bei gyvenviečių bendruomenėmis tampa puikia proga priimti svečius bei patiems išvažiuoti pasižvalgyti po Lietuvą.
Prieš savaitę, kai buvo minima Baltijos kelio sukaktis, paupiečiai drauge su į svečius atvykusiais anykštėnų „Naujų vėjų“ bendruomenės nariais leidosi į žygį pajūriu.
Norint išlaikyti žmones aktyvius, reikia visokių veiklų.
Tądien jie kartu prisiminė, kaip prieš 36 metus susikibo rankomis su broliais latviais bei estais, o šįkart šiauriniame rage prie skulptūros „Bučinys“ vėl tiesė vieni kitiems rankas gyvai grandinei.
Tai buvo antrasis susitikimas su anykštėnais, paupiečiai yra lankęsi pas aukštaičius.
O rugsėjį Paupių bendruomenės nariai ketina važiuoti į Vilnių. Jų tikslas – sužinoti, kaip kuriamos naujienos, kaip valstybinės televizijos bei radijo žurnalistai atsijoja melagienas bei dezinformaciją ir kuria žinias.
„Norint išlaikyti žmones aktyvius, reikia visokių veiklų. Kartais reikia šokių vakarą surengti, kartais – pakviesti į talką, o gal net į tikslinę išvyką. Per metus mūsų bendruomenės žmonės atranda sau įdomios veiklos. Todėl ir stengiamės organizuoti labai įvairius renginius. Vienu atveju aktyvesni būna vyresnieji mūsų bendruomenės nariai, kitu labiau prisijungia jaunimas“, – pasakojo R. Baguckienė.
Projektas „Pilietinė iniciatyva“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 6000 eurų.
