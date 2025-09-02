Klaipėdos Paupių bendruomenė vasarą palydėjo linksmai

Prireikė guminių batų
Šiemet tradicinė šventė surengta šeštadienį. Lyg tyčia, tą dieną lijo, bet nebuvo šalta, ir tai buvo geroji žinia paupiškiams. Jie gerai žino, kad guminiai batai kartais būna ne tik apsauga nuo šlapios žolės, bet ir puošmena.
Staiga prapliupęs lietus privertė pusvalandžiu pavėlinti šventės pradžią, bet neišgąsdino ištikimiausių šventės mėgėjų.
Aikštė, kurioje paprastai palydima vasara, ir šį kartą buvo pilna linksmintis drauge nusiteikusių žmonių.
Ypatingo dėmesio ir šiemet sulaukė Paupių pirmokėliai. Organizatoriai nesitikėjo, kad jų šiemet bus tiek daug – net aštuoni.
Pirmą kartą žengiantys į mokslo metus vaikai gavo dovanėlių, o svarbiausia – nuo šiol visi kaimynai žinos – šie vaikai jau yra mokiniai.
Pradžiugino ir žiūrovus
Į vasaros palydėtuves kvartalo gyventojus viliojo ne tik vaišės, dešimt kilogramų svėręs tortas, bet ir smagios rungtys.
Antrus metus daugiausia šventės dalyvių dėmesio sulaukė pripučiamos stalo futbolo varžybos.
Jos nereikalauja geros fizinės formos.
Dalyviai rungiasi ne tik pripučiamo aptvaro viduje, bet ir tampa komandos, veikiančios už šio aptvaro, nariais.
Šiemet varžėsi šešios komandos.
Azartas užvaldė ne tik žaidusius, bet ir stebėjusius šį linksmą žaidimą.
Su civiliais rungėsi ir nuolatiniai šventės svečiai iš Lietuvos kariuomenės – Lietuvos didžiojo etmono Jono Karolio Chodkevičiaus pėstininkų brigados „Žemaitija“ kariai.
Smagus žaidimas ir šiemet virto azarto kupinomis varžybomis, bet be pralaimėjimo ašarų ar priekaištų teisėjams.
Visa tai buvo tik šventinių linksmybių dalis.
Kaip ir turėjo būti, laimėjo būsimosios futbolo žvaigždės iš Futbolo mokyklos, antri buvo kariai.
Paupiškiai ir svečiai žaidė ir kitus žaidimus su pripučiamais objektais.
Paupiuose mes esame daugiau nei kaimynai.
Jie plukdė plaustą su keleiviu ant jo, statė bokštus, jojo ant pripūstų ančiukų.
Šios rungtys tapo puikiu išbandymu ne tik besivaržiusiems, bet ir žiūrovams, daugeliui ir po dienos nuo juoko skaudėjo pilvai.
Košės užteko visiems
Kariškiai pasirūpino karinės technikos ekspozicija, o bendruomenių pareigūnės nustebino galimybe pamatyti, kaip jaučiasi apgirtęs žmogus.
Tam sukurtas vaizdas, rodomas per virtualios realybės akinius.
Rikiavosi eilės norinčiųjų pamatyti šį vaizdą.
Kariai atsivežė lauko virtuvę ir šventės teritorijoje išvirė didžiulį indą košės, jos buvo tiek daug ir tokios skanios, kad daugelis prašė įdrėbti po dar vieną porciją.
Pasveikinti kaimynų atėjo ir netolimi kaimynai – Šventakalnio bendruomenės nariai.
Linksmybės tęsėsi iki sutemų.
Kadangi šventė bendruomenė, kurios nariai patys ją surengė, tvarkymo jai pasibaigus nebuvo daug.
Žmonės tvarkingai šiukšles metė į tam paruoštus maišus.
„Ši šventė yra dar vienas įrodymas, kad Paupiuose mes esame daugiau nei kaimynai – mes esame bendruomenė, kuri žino, ką reiškia būti kartu“, – džiaugėsi Asociacijos Paupių bendruomenės vadovė Regina Baguckienė.
Projektas „Pilietinė iniciatyva“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 6000 eurų.
