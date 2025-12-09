Vienoje Klaipėdos mokyklų – gerumo banga

Dalyvauja ne pirmą kartą
Gimnazijos projektų vadovė Loreta Dargužienė pasakojo, kaip gimė gerumo iniciatyvos.
„Jau ne pirmus metus mūsų mokykla jungiasi į įvairias iniciatyvas, mielai prie jų prisideda. Kadangi turime meninio ugdymo vaikus, jie yra labai kūrybiški, tad mielai piešia atvirukus ir būtent prieš Kalėdas jų nupiešia labai daug. Jau ne vienerius metus, taip pat ir praėjusiais metais, ir šiemet dalį atvirukų išsiųsime Ukrainos kariams. Jiems kurtus atvirukus mes įlaminuosime, kad jie galėtų jas saugoti ir sudėtingomis sąlygomis vis prisiminti, kad ir Lietuvoje yra kas juos palaiko“, – sakė L. Dargužienė.
Nupiešė per 300 atvirukų
Šiemet šios mokyklos moksleiviai atvirukus piešė ir ukrainiečių vaikams, tiems, kurie Ukrainoje gyvena netoli fronto linijos.
„Prisijungėme prie akcijos „Vilties dėžutė“. Būtent į jas greta šiltų kojinių ir minkštų žaisliukų taip pat įdėjome ir vaikų pieštų atvirukų. Nepamirštame ir savo klaipėdiečių, kurių niekas neaplanko ir nepasveikina švenčių metu, tad šiemet beveik 200 atvirukų iškeliaus į Klaipėdos maltiečių globotinių rankas, taip pat atiteks Klaipėdos slaugos ligoninės ligoniams ir vienišiems seneliams“, – kalbėjo pašnekovė.
Atvirukuose vaizduojami angelai, Lietuvos ir Ukrainos vėliavos, žvaigždės, eglutės ir kiti šventiški akcentai.
Gimnazijoje, kurioje mokosi apie 500 vaikų, buvo nupiešta per 300 atvirukų. Be šios iniciatyvos čia vyko ir kita gerumo akcija.
Surinko 40 dėžučių
Eduardo Balsio menų gimnazijos anglų kalbos mokytoja Eglė Ruokė nurodė, kad Klaipėdoje yra Miesto bažnyčia, kurioje veikia evangeliška bendruomenė, organizuojanti akciją „Vilties dėžutė“. Ši bažnyčia bendradarbiauja su Kijevo seminarija.
„Dėžutes siunčiame nuo tada, kai prasidėjo karas. Jos skirtos vaikams, gyvenantiems prie fronto linijos. Kadangi seminarijos vadovas turi visą kapelionų tinklą, tarnaujantį prie fronto, žino, kad daugelis šeimų, kurios liko gyventi karo zonoje, susiduria su skurdu, baime, nerimu. Tad sugalvojome, kad nors šiek tiek galime įnešti vilties, atsiųsti šiokios tokios šilumos ten, kur jos trūksta“, – pažymėjo E. Ruokė.
Iš viso buvo surinkta 40 dėžučių. Kadangi skaičius viršijo lūkesčius, pačių dėžučių pritrūko, tad moksleiviai paramą nešė maišeliuose.
Anot E. Ruokės, viena pirmokų klasė surinko net šešias dėžutes. Jose – įvairūs daiktai vaikams – šiltos kojinės, pirštinės, šalikai, kepurės, higienos priemonės, saldainiai, žaislai.
„Netrukus jos turėtų iškeliauti, tad vėliau turėsime atsaką, ką ir kur konkrečiai pasiekė. Iki šios dienos jos yra rūšiuojamos, tada bus siunčiamos į Kijevą, o po to keliaus į fronto liniją“, – pažymėjo E. Ruokė.
