 Pasitraukus Džiugui Šauliui Klaipėdos uosto valdyboje trūksta jau dviejų narių

Pasitraukus Džiugui Šauliui Klaipėdos uosto valdyboje trūksta jau dviejų narių

2026-09-29 10:01
Lukas Juozapaitis (BNS)

Rugsėjį iš Klaipėdos uosto direkcijos valdybos bei komercijos vadovo pareigų pasitraukus Džiugui Šauliui, kuris įsidarbino „Artea“ banke, bendrovės valdyboje trūksta jau dviejų narių.

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<span>Pasitraukus Džiugui Šauliui Klaipėdos uosto valdyboje trūksta jau dviejų narių</span>
Pasitraukus Džiugui Šauliui Klaipėdos uosto valdyboje trūksta jau dviejų narių / L. Balandžio/ BNS nuotr.

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Šiuo metu joje dirba trys iš penkių įstatuose numatytų valdybos narių – jai vadovaujantis direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas, Infrastruktūros departamento vadovas Vidmantas Paukštė bei Finansų departamento vadovas Martynas Armonaitis.

Tuo metu D. Šaulio įgaliojimai valdyboje baigėsi rugsėjo 11-ąją, Registrų centrui nurodė uosto direkcija.

„Šiuo metu atsistatydinusį valdybos narį keičiantis kitas valdybos narys nėra išrinktas“, – nurodoma pranešime RC.

D. Šaulys savo „LinkedIn“ paskyroje skelbia Klaipėdos uosto komercijai bei komunikacijai vadovavęs nuo 2022-ųjų liepos, o valdyboje dirbęs nuo 2023-ųjų birželio. Šį rugsėjį jis pradėjo vadovauti „Artea“ banko Ne gyvybės draudimo departamentui.

Kaip rašė BNS, Seimas anksčiau šiemet įtvirtino įstatymo pakeitimus, leisiančius kitaip formuoti valdybą – joje bus trys nepriklausomi nariai ir du valstybės atstovai. Šiuo metu valdyboje dirba tik įmonės darbuotojai.

Šiame straipsnyje:
Džiugas Šaulys
Klaipėdos uosto valdyba
Klaipėdos uostas
bendrovė
Klaipėda

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