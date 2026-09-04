„Metruna“ plečia paslaugų prieinamumą: Klaipėdoje metalo laužą bus galima priduoti ir šeštadieniais

Iki šiol atvežti metalo laužą buvo galima tik darbo dienomis, tačiau dirbantiems klaipėdiečiams tai ne visada buvo patogu. Naujasis darbo laikas leis gyventojams lengviau planuoti savaitgalį ir greičiau atsikratyti sukauptų metalo atliekų.
„Dažnai buvo klausiama, ar mes dirbame savaitgalio dienomis. Suprantame, kad daug žmonių tvarkosi garažus, kiemus, namus ir nereikalingus daiktus gali priduoti tik savaitgalį arba per atostogas, todėl, atsižvelgdami į žmonių norus, nuo rugsėjo pirmo savaitgalio, t. y. nuo rugsėjo 5 d., pradedame dirbti šeštadieniais, nuo 9 iki 15 val.“, – teigė įmonės atstovai.
Turite susikaupusio metalo? Lauksime jūsų adresu Minijos g 162, Klaipėda.
Adresas: Minijos g. 162, LT-93263
Mob. tel.: +370 46 477777
El. paštas: [email protected]
Darbo laikas:
- I-V 8–17 val.
- VI 8–15 val.
Pietų pertrauka: 12–13 val.
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