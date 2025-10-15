Mėnuo su naujove: naudoto aliejaus rūšiavimas Klaipėdoje įgauna pagreitį

Rūšiavimas tampa įpročiu
Anksčiau naudotą aliejų buvo galima atiduoti tik KRATC didžiųjų atliekų aikštelėse, o dabar šią atlieką galima patogiai palikti ir šalia namų. Gyventojai aliejų supila į sandarius plastiko butelius ir meta į pilkus konteinerius, stovinčius kieme šalia kitų atliekų konteinerių.
„Konteineriai pildosi visame mieste. Yra vietų, kur jie jau artipilniai, o kitur – silpniau, vos vienas kitas butelis su aliejaus atliekomis. Tačiau tai – nieko stebėtino: panašios tendencijos pastebimos ir kituose miestuose pradėjus aliejaus rūšiavimą. Bendras vaizdas džiugina“, – pasakojo Andrius Rinkevičius, šių atliekų rūšiavimą organizuojančios UAB „Biomotorai“ projekto vadovas.
Įprastai, kur fiksuojamas prastesnis rūšiavimas, aliejaus surinkimo konteineriai perkeliami į kitas vietas. Tačiau Klaipėdoje to daryti kol kas neplanuojama.
„Artėja Kalėdos ir Naujieji metai – metas, kai daug šeimininkaujama ir sunaudojama daugiau maistinių riebalų. Tad tikroji situacija dėl maistinio aliejaus rūšiavimo Klaipėdoje paaiškės kiek vėliau. Jei ir siūlysime daryti kokias korekcijas konteinerių išdėstyme, tai tik po Naujųjų metų“, – aiškino A. Rinkevičius.
Mažiau taršos – daugiau naudos
Naudotas aliejus – tai ne tik atlieka, bet ir vertinga žaliava. Surinktas aliejus perdirbamas į biodegalus – aplinkai draugišką energijos šaltinį, kuris mažina CO2 emisijas ir priklausomybę nuo iškastinio kuro. Iš vieno kilogramo kepimo aliejaus galima pagaminti tiek pat biodyzelino, o perdirbant sutaupoma apie 3 kilogramus anglies dioksido.
Pasak specialistų, didžiausia klaida – pilti aliejaus atliekas į kanalizaciją. Taip ne tik prarandama vertinga antrinė žaliava, bet ir nuotekų vamzdynuose susiformuoja riebalų kamščiai, kurių išvalymas sudėtingas ir brangus. Jau nekalbant apie žalą gamtai. Todėl pažangiose šalyse aliejaus atliekų surinkimas yra tapęs įprasta praktika.
Klaipėda – tarp lyderių
Klaipėda – vienas pirmųjų did-miesčių Lietuvoje, kuriame naudoto aliejaus rūšiavimas tapo realia, kasdiene tvarumo praktika.
Klaipėdos gyventojams ši rūšiavimo paslauga – visiškai nemokama. Visas išlaidas dengia aliejų surenkanti įmonė.
Dar prieš įrengiant konteinerius buvo ieškoma ne tik techninio sprendimo, bet ir estetikos – specialiai uostamiesčiui pagamintos neutralios, pilkos talpyklos puikiai įsilieja į miesto aplinką.
Naudoto aliejaus surinkimo konteinerių žemėlapį rasite čia: www.biomotorai.com/gyventojams/surinkimo-zemelapis.
Aliejaus surinkimo konteinerių adresai Klaipėdoje:
1. Žardininkų g. 16
2. Naujakiemio g. 22
3. Baltijos pr. 69
4. Taikos pr. 88
5. Lūžų g. 3
6. Nidos g. 54
7. Bandužių g. 21
8. Vaidaugų g. 5
9. Kuncų g. 7
10. Vyturio g. 1
11. Vingio g. 6
12. Nidos g. 36
13. Laukininkų g. 21
14. I. Simonaitytės g. 30
15. Šiaulių g. 1
16. Herkaus Manto g. 46
17. Tauralaukio g. 26
18. Dragūnų g. 6
19. Panevėžio g. 7
20. Liepojos g. 4
21. Kretingos g. 4
22. Molo g. 56
23. Karklų g. 14
24. Jūros g. 14
25. Laivų sk.
26. Mokyklos g. 13
27. Butsargių g. 6
28. Galinio Pylimo g. 20
29. Kauno g. 45
30. Taikos pr. 35A
