Klaipėdoje – naujiena: specialūs konteineriai naudotam aliejui!

Naudotas aliejus – kasdienė atlieka
Naudoto aliejaus atliekos susidaro beveik kiekvienuose namuose – gaminant maistą ar naudojant produktus, kuriuose yra riebalų. Atkreipiamas dėmesys, kad būtent į kanalizaciją išpiltas aliejus ir kiti riebalai vėsdami kietėja bei laikui bėgant suformuoja vadinamuosius kamščius. Tai ne tik sukelia papildomų rūpesčių gyventojams ir miesto infrastruktūrai, bet ir teršia aplinką. Todėl itin svarbu pasirūpinti tinkamu šių skystų atliekų surinkimu ir perdavimu perdirbti. Vis dėlto dažnas vis dar nežino, kaip tinkamai tai daryti.
Naudotas aliejus – specifinė atlieka, kurią būtina rūšiuoti atskirai. Jo negalima pilti ne tik į kanalizaciją, bet ir į maisto atliekoms skirtus konteinerius, kadangi riebalais išteptos antrinės žaliavos tampa netinkamos perdirbimui.
Perdirbimas į biodegalus – žingsnis tvarumo link
Atskirtas ir tinkamai surinktas aliejus gali būti perdirbtas į biodegalus - atsinaujinantį ir aplinkai draugišką energijos šaltinį. Iš vieno kilogramo panaudoto kepimo aliejaus galima pagaminti tiek pat biodyzelino, o aliejaus perdirbimo procese CO2 išmetimai yra kur mažesni, lyginant su įprastine biodyzelino gamyba. Perdirbant kilogramą panaudoto aliejaus sutaupoma apie 3 kg CO2 emisijų.
Taip ne tik mažinamas atliekų kiekis, bet ir prisidedama prie kovos su klimato kaita bei priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo.
Surinkimas – paprastas, paslauga gyventojams - nemokama
„Kaip šiandien jau esame įpratę prie tekstilės konteinerių įvairiose miesto vietose, taip dabar atsiras ir konteineriai naudotam aliejui. Tikimės, kad ši naujovė paskatins dar daugiau žmonių rūšiuoti atsakingai“, – sakė Andrius Rinkevičius, UAB „Biomotorai“ projekto vadovas, diegiantis šią naujovę uostamiestyje.
Iki šiol klaipėdiečiai naudoto aliejaus galėjo atsikratyti Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro (KRATC) didžiųjų atliekų aikštelėse – supylę likučius į savo tarą, gyventojai juos turėdavo pristatyti darbuotojui. Šis būdas KRATC aikštelėse išliks, tačiau naujieji konteineriai suteiks klaipėdiečiams dar vieną patogesnę galimybę – atsikratyti aliejaus likučių arčiau namų.
„Rūšiavimo infrastruktūra mieste nuolat plečiama ir tobulinama, kad klaipėdiečiams būtų patogiau išrūšiuoti namuose susidarančias atliekas. Labai kviečiame išbandyti naujovę, įprasti atskirai surinkti aliejaus atliekas. Atvėsusį aliejų supilti į butelį, sandariai uždaryti ir išmesti į kieme esantį konteinerį juk išties nesudėtinga“, – kvietė Ramunė Šličienė, KRATC laikinoji vadovė.
Klaipėdoje apie aliejaus surinkimo konteinerius svarstyta ne kartą, buvo ieškoma estetiškų talpyklių ir patikimo operatoriaus. Klaipėdos savivaldybės administracijos prašymu būtent uostamiesčiui buvo pagamintos neutralesnės, pilkos spalvos surinkimo talpyklės. Gyventojams ši papildoma rūšiavimo galimybė nieko nekainuos, visas išlaidas padengs aliejų surenkanti įmonė.
Aliejaus surinkimo konteinerių adresai Klaipėdoje:
- Žardininkų g. 16
- Naujakiemio g. 22
- Baltijos pr. 69
- Taikos pr. 88
- Lūžų g. 3
- Nidos g. 54
- Bandužių g. 21
- Vaidaugų g. 5
- Kuncų g. 7
- Vyturio g. 1
- Vingio g. 6
- Nidos g. 36
- Laukininkų g. 21
- I. Simonaitytės g. 30
- Šiaulių g. 1
- H. Manto g. 46
- Tauralaukio g. 26
- Dragūnų g. 6
- Panevėžio g. 7
- Liepojos g. 4
- Kretingos g. 4
- Molo g. 56
- Karklų g. 14
- Jūros g. 14
- Laivų sk.
- Mokyklos g. 13
- Butsargių g. 6
- Galinio Pylimo g. 20
- Kauno g. 45
- Taikos pr. 35A
Naudoto aliejaus surinkimo konteinerių žemėlapį rasite www.biomotorai.com/gyventojams/surinkimo-zemelapis.
