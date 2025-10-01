Lietuvių kalbos pamokos užsieniečiams atnešė vaisių

Pamokos jau startavo, jos vyksta kiekvieną antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį Klaipėdos tautinių kultūrų centre.
Pasak šio centro direktorės Jelenos Butkevičienės, lietuvių kalbos mokosi ne tik ukrainiečiai, bet ir azerbaidžaniečiai, baltarusiai ir kitų tautybių žmonės – per 60 mokinių.
Neseniai sulaukta užklausų ir dėl lietuvių kalbos pamokų vaikams.
„Yra poreikis, nes šiuo metu tik suaugusieji mokosi lietuvių kalbos, o visiškai nėra galimybės, kad vaikai galėtų mokytis papildomai, ne mokykloje. Manau, tai galėtų būti ateities perspektyva“, – svarstė J. Butkevičienė.
Ketvirtadienį grupelė mokinių ir kitų Tautinių kultūrų centro bendruomenės narių išvyko į Kaune esantį Nacionalinį Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejų. Jame jie turėjo galimybę ne tik daugiau sužinoti apie šį lietuvių genijų, bet ir pasimokyti kalbos.
„Teko pabendrauti su tais, kurie atvyko į Lietuvą 2022-aisiais, kai prasidėjo karas. Žinokite, jie kalba lietuviškai, išlaiko egzaminus. Jie patys prašo, kad su jais kalbėtume lietuviškai. Jie nori įgyti daugiau žinių, praktikos. Kai važiavome autobusu į Kauną, kelionės metu kalbėjo lietuviškai įvairiomis temomis. Mokytoja taip pat kartu važiavo, bet nekontroliavo, tik padėjo, kai nemokėjo kai kurių žodžių. Poreikis ir motyvacija – didžiuliai. Džiaugiamės galėdami padėti žengti pirmuosius žingsnius kalbos, istorijos ir kultūros srityse“, – sakė J. Butkevičienė.
Naujausi komentarai