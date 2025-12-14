Klaipėdos savivaldybės Kultūros skyrius – vėl be vadovo

Paskutinė P. Ignatavičiaus darbo diena savivaldybės administracijoje buvo gruodžio 8-oji.
Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus patvirtino, kad P. Ignatavičius iš Kultūros skyriaus vedėjo pareigų pasitraukė savo noru.
„Atsisveikinome gražiai, palinkėjau jam sėkmės“, – teigė meras.
P. Ignatavičius Kultūros skyriui atėjo vadovauti pernai balandį, laimėjęs savivaldybės konkursą.
Prieš tai skyriui vadovavusi Eglė Deltuvaitė šias pareigas paliko 2023 m. spalį.
P. Ignatavičius – aktorius, režisierius, autorinių dainų atlikėjas, dirbo Lietuvos nacionaliniame dramos teatre, Valstybiniame Šiaulių dramos teatre ir šiuo metu vaidina kai kuriuose dramos spektakliuose, televizijos reklaminiuose klipuose.
Savivaldybės atstovų teigimu, artimiausiu metu bus paskelbtas konkursas Kultūros skyriaus vedėjo pareigoms užimti.
