Kretingoje – stebuklinga Kalėdų laukimo pradžia

Pagrindinės miesto eglės įžiebimo šventėje „Pagaliau Kalėdos!“, prasidėsiančioje 17 val., bus sekama „Kalėdų šviesos pasaka“, Kretingos miesto širdyje apsilankys ir su vaikučiais bendraus Kalėdų Senelis, čia pat įsikūrusioje mugėje kvepės kalėdiniais gardėsiais, o ant scenos muzikiniais kūriniais džiugins atlikėjai Iglė ir Tadas.
Tą magišką vakarą žvilgsnius kaustys ant Rotušės aikštės 4-uoju numeriu pažymėto pastato atgyjančios „Kalėdinės istorijos“, o Rotušės aikštės skverą apgaubs instaliacija „Šviesų magija“.
„Kalėdinėmis istorijomis“ ant Rotušės a. 4-ojo pastato bus galima grožėtis iki sausio 2 dienos (I–IV – nuo 18.00 iki 20.00 val.; V–VII – nuo 18.00 val. iki 21.00 val.), „Šviesų magija“ Rotušės aikštės skvere – iki sausio 6 dienos.
Likus kelioms valandoms iki Kalėdų eglės įžiebimo šventės ir jos metu, 14–19 val., pasitikdamas keleivius prie J. K. Chodkevičiaus paminklo kursuos kalėdinis traukinukas, kviesiantis pavėžėti ir skleidžiantis kalėdinį džiugesį.
16–19 val. aikštėje taip pat vyks paramos senoliams akcija „Maltiečių sriuba“, kurios metu surinktos lėšos bus skirtos Kretingos pranciškonų labdaros valgyklai „Rūpestėliai“.
O kalėdinė mugė „Jaukūs atradimai“ į Rotušės aikštę kvies net dvi dienas: lapkričio 28 dieną, penktadienį, – nuo 8 iki 17 valandos, lapkričio 29 dieną, šeštadienį, – nuo 10 iki 19 valandos.
Kalėdinio džiaugsmo banga prieššventiniu laikotarpiu užlies ir Kretingos M. Valančiaus viešąją biblioteką: lapkričio 28–29 dienomis, 10–19 val., čia taip pat vyks kalėdinė mugė bei kūrybinės dirbtuvės ir edukacijos vaikams bei suaugusiesiems „Įkvėpk! Kalėdos“. Lankytojus šiemet pasitiks apie pusšimtį kūrėjų, amatininkų ir tautodailininkų, siūlančių originalių rankų darbo dirbinių.
Šventiškai pasipuošęs Kretingos muziejus paskutinį rudens šeštadienį ir sekmadienį 13 val. kvies į ekskursijas su personažu „Kretingos dvariškių pasakojimai: rūmų kasdiena ir šventės“. Susitikimas su guvernante arba pačia rūmų ponia atvers duris į prabangią grafų Tiškevičių kasdienybę.
Sekmadienį, lapkričio 30d., kalėdinė nuotaika pasieks Nasrėnus – 17 val. eglutė sutviks Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejuje. Prieš tai 14 val. muziejus kvies į Advento vainikų pynimo popietę, o 16 val. – į muzikinę programą visai šeimai.
Apie pagrindinę Kretingos miesto eglę
Apie dvylikos metrų aukščio žaliaskarę Kretingos miestui šiemet dovanojo kretingiškis Dovydas Gaidjurgis. Dovanoti Kretingai pagrindinę Kalėdų eglė gyventojus kviečiama jau ketvirtus metus iš eilės. Šiemet iš viso pasiūlyta dešimt eglių, iš kurių atrinkta J. Basanavičiaus gatvėje 27-erius metus augusi žaliaskarė. Išskirtina, kad ir pernai Kretingai dovanota eglė taip pat anksčiau augo J. Basanavičiaus gatvėje, tik kitame kieme“.
Į Rotušės aikštę jau atkeliavusi žaliaskarė bus papuošta iš 20 tūkst. lempučių sudaryta girlianda, LED blykstėmis ir 200 aukso bei sidabro spalvos rutulio formos žaislų. Taip pat šiemet pagrindinę Kretingos eglę gaubs ir žaižaruojančių girliandų skraistė.
Eglutės įžiebimo šventės Kretingoje 2025 „Pagaliau Kalėdos“ programa
Lapkričio 29 d. 17 val. Rotušės aikštėje – „Kalėdų šviesos pasaka“, susitikimas su Kalėdų Seneliu, atlikėjų Iglės ir Tado koncertas, instaliacija „Šviesų magija“, projekcija „Kalėdinės istorijos“;
14.00–19.00 val. prie J. K. Chodkevičiaus paminklo – kalėdinis traukinukas;
16.00–19.00 val. Rotušės aikštėje – labdaros akcija „Maltiečių sriuba“;
Lapkričio 28–29 d. 8.00–17.00 val. Rotušės aikštėje – kalėdinė mugė „Jaukūs atradimai“;
Lapkričio 28–29 d. 10.00–19.00 val. Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešojoje bibliotekoje – kalėdinė mugė „Įkvėpk! Kalėdos!“, kūrybinės dirbtuvės, edukacijos vaikams ir suaugusiems;
Lapkričio 29–30 d. 13 val. Kretingos muziejuje – ekskursijos su personažu „Kretingos dvariškių pasakojimai: rūmų kasdiena ir šventės“;
Lapkričio 30 d. Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimtinės muziejuje (Nasrėnai, Kretingos r.) – 14.00 val. – Advento vainikų pynimo popietė, 16.00 val. – Muzikinė programa visai šeimai, 17.00 val. – Kalėdų eglutės įžiebimas.
Papildoma informacija:
Projekcija „Kalėdinės istorijos“ veiks iki sausio 2 d. (I–IV nuo 18.00 iki 20.00 val.; V–VII nuo 18.00 val. iki 21.00 val.) Rotušės aikštėje;
Instaliacija „Šviesų magija“ veiks iki sausio 6 d. Rotušės aikštės skvere.
