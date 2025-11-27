Elfai užkariauja namus: mama pasakoja apie kasnakt vykstančius stebuklus

Kokias išdaigas kiekvieną dieną krečia elfai, pasakojo mama Medeina Andriulienė.
– Medeina, tai kodėl ėmėtės elfų istorijos, o ne advento kalendoriaus? Ir kokia dukrų reakcija?
– Turbūt mano pagrindinė motyvacija buvo ta, kad nenorėjau dovanų. Man ta idėja, kad iki Kalėdų kiekvieną dieną vaikas gauna ar saldainį (kas šiaip nelabai optimalu), ar dovanėlę, atrodė kaip tam tikras persisotinimas. Ir taip visko per daug šiais laikais. Norėjau kažko smagaus, bet kitokio. Taip ir atsirado elfas. O dukrų reakcija – grynas džiaugsmas. Kiekvieną rytą jos pirmiausia bėga žiūrėti, kur tas elfas.
– Ką tenka prigalvoti pačiai? Ką tie elfai išdarinėja namuose?
– Neklauskite… tai jau treti metai, kai man reikia kažką sugalvoti. O daro jie viską. Dabar jau, ačiū Dievui, yra „ChatGPT“, su kuriuo ketinu tartis. Nes šiaip yra buvęs ir išsivoliojęs miltuose, ir maudęsis, ir lipęs, ir tualetinio popieriaus vyniojęs, ir sniego senį iš tualetinio popieriaus statęs. Pernai buvo priklijuotas prie stiklo. Visada dar būna rašteliai. Žodžiu – labai daug kūrybinio darbo.
– Bet pati vaikystėje turėjote advento kalendorių. Kodėl ne paprasčiausias šokoladinis kalendorius?
– Labai norėčiau grįžti trejus metus atgal ir paklausti savęs – kodėl ne? Būtų buvę milijardą kartų paprasčiau. Iš tikrųjų tai reikalauja milžiniško pasiryžimo ir kūrybiškumo. Net rekomenduočiau tėvams taip nepradėti, nes žinant, kiek vaikai tiki Kalėdų seneliu ir stebuklais, tai nemažai metų manęs laukia galvojimo, ką daryti. Kiekvieną vakarą, kai jau esi pavargęs ir nori miegoti, vis tiek sėdi, kažką darai, stengiesi sugalvoti. Tuo metu man atrodė, kad nenoriu vaikams kasdien duoti saldumynų. Dovanų irgi nenorėjau – atrodė, kad jie viskuo persisotinę. Norėjau kažko kūrybiško. Ar gailiuosi? Neatsakysiu.
– Gal kalbatės su kitomis mamomis – kaip jos daro? Gal gamina savo kalendorius?
– Tikrai taip. Yra daug gražių idėjų. Yra sveikų kalendorių su užkandžiais. Yra, kas gamina ne dovanas, o užduotėles – kažką, ką vaikas tą dieną turi padaryti ar pagalvoti. Tai irgi puikios, skatintinos idėjos.
