Kretingoje sutvisko užburianti žaliaskarė

Kretingiškiai jau ketvirtą kartą įžiebė pačių gyventojų dovanotą natūralią eglę, šiemet ji – kretingiškio Dovydo Gaidjurgio dovana. Kalėdų medį puošia net 20 tūkst. lempučių girlianda, pasakišką vaizdą kuria ir LED blykstės bei 200 aukso bei sidabro spalvos rutulio formos žaislų. O žengti į šventišką erdvę kviečia spindintys vartai, prie kurių pasitinka lyg iš miško pasakos atšuoliavę išdidūs elniai.
Kalėdų laukimo pradžią žyminti šventė Kretingoje pradėta „Kalėdų šviesos pasaka“. Vaikų džiaugsmui Rotušės aikštėje apsilankė ir juos kalbino pats Kalėdų Senelis, artėjančių Kalėdų jausmą sustiprino atlikėjų Iglės ir Tado atliekamos dainos bei netoliese kursuojantis ir į šventinę kelionę kviečiantis kalėdinis traukinukas.
Susirinkusiųjų akis taip pat džiugino ant Rotušės aikštės ketvirtojo pastato atgijusios „Kalėdinės istorijos“, aikštės skverą apgaubusi instaliacija „Šviesų magija“. Tą vakarą aikštė buvo pilna ne tik šviesų ir garsų, bet ir kvapų – arčiau prieiti viliojo iš mugių palapinių sklindantis įvairių gardėsių kvapas.
Susirinkusieji galėjo ne tik pasidžiaugti prasidedančiu šventiniu laikotarpiu, bet ir atverti širdis geriems darbams, dalyvaudami paramos senoliams akcijoje „Maltiečių sriuba“, kurios metu surinktos lėšos bus skirtos Kretingos pranciškonų labdaros valgyklai „Rūpestėliai“.
„Kalėdinėmis istorijomis“ ant Rotušės a. ketvirtojo pastato Kretingoje bus galima grožėtis iki sausio 2 dienos (I–IV – nuo 18.00 iki 20.00 val.; V–VII – nuo 18.00 val. iki 21.00 val.), „Šviesų magija“ Rotušės aikštės skvere – iki sausio 6 dienos.
