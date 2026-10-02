Klaipėdos vasaros estrados rekonstrukcija įgauna pagreitį: darbai verda, o erdvė keičiasi iš esmės

„Vasaros estradą klaipėdiečiai pažįsta kaip didelių koncertų ir švenčių vietą. Norime, kad po rekonstrukcijos čia būtų gera ateiti ir paprastą dieną – su vaikais, pasivaikščioti ar aktyviai leisti laisvalaikį. Dabar teritorijoje dar daug statybų, bet jau galima pamatyti, kaip tvarkoma koncertams skirta dalis, taip pat įkūrinėjamos vaikų ir aktyvaus laisvalaikio erdvės. Ypač svarbu, kad čia atsiras vieta jaunimui – šiaurinėje Klaipėdos dalyje jos labai reikia. Nemažai darbų vyksta ir aplink estradą: į pabaigą eina naktimis asfaltuojamos Liepojos gatvės darbai, netrukus prasidės ir greta estrados esančios P. Lideikio, Liepojos, Šiaurės prospekto ir Herkaus Manto gatvių sankryžos asfaltavimas. Šiuos darbus taip pat vykdysime naktimis, kad dieną eismas būtų trikdomas kuo mažiau. Suprantu, kad kol visa tai vyksta, žmonėms tenka patirti nepatogumų, todėl dėkoju klaipėdiečiams už kantrybę“, – sako Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus.
Šiuo metu Vasaros estradoje atliekami aktyvūs statybos ir tvarkymo darbai: prasidėjo senosios stoginės ardymas, o rytinėje estrados dalyje jau montuojami monolitiniai juostiniai pamatai žiūrovų suolų konstrukcijoms. Teritorijoje jau formuojamos ir aktyvaus laisvalaikio zonos – rengiama daugiafunkcinė dviračių trasa „Pump park“, riedlenčių „Skate plaza“ parkas bei vaikų žaidimo aikštelė. Siekiant sutvirtinti rytinės dalies šlaitą, pritaikyta hidrosėjos technologija, kai dirvožemis tolygiai padengiamas mulčio, vejos sėklų, hidrogelio, klijų, trąšų ir vandens mišiniu. Be to, iš gelžbetoninių trinkelių jau pradėtas kloti ir pagrindinis pėsčiųjų takas, vesiantis nuo P. Lideikio gatvės.
Pagal UAB „SRP Projektas“ parengtą projektą atnaujinama ne tik pati koncertų estrada, bet ir visa aplinkinė teritorija. Rekonstrukcijos metu bus sutvarkytos rytinė bei vakarinė tribūnos, atnaujinti pėsčiųjų takai, apšvietimo sistema. Žiūrovams bus atnaujinta 9 tūkst. sėdimų vietų, o lankytojų patogumui numatyta įrengti 57 naujas automobilių stovėjimo vietas. Teritorija taps patraukli ne tik masiniams renginiams, bet ir kasdieniam poilsiui – čia veiks riedučių bei riedlenčių aikštelė, erdvė vaikams, o greta numatyta vieta lauko kavinei.
Po koncertinės dalies tribūna bus įrengtos šiuolaikiškos patalpos, skirtos atlikėjams: čia atsiras repeticijų, grimerinės, sandėliavimo patalpos bei sanitariniai mazgai. Taip pat įsikurs visiškai nauja jaunimo erdvė, kuri ypač aktuali šiaurinės ir viso miesto Klaipėdos dalies gyventojams – kadangi Klaipėdoje jaunimo centrai ir vietos daugiausia yra pasiskirsčiusios miesto centrinėje ir pietinėje dalyje, ši nauja erdvė padės užtikrinti jaunimui skirtų veiklų prieinamumą. Jaunimui suprojektuotos dvi erdvių patalpos, pora kabinetų, taip pat sanitarinės ir sandėliavimo patalpos. Erdvės bus skirtos jaunimo užsiėmimams, socialinei įtraukčiai bei pagalbai.
Beveik 12,1 mln. eurų vertės rekonstrukcija, kurios rangovas – UAB „KRS“, sustiprins Klaipėdos kultūrinį gyvenimą ir atvers naujas galimybes visai miesto bendruomenei. Bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
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