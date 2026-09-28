 Klaipėdos uostas: susitarimai su JAV Majamio uostu ir Corpus Christi atveria naujų galimybių

Klaipėdos uostas: susitarimai su JAV Majamio uostu ir Corpus Christi atveria naujų galimybių

2026-09-28 12:11
BNS inf.

Klaipėdos uostui praėjusią savaitę pasirašius bendradarbiavimo susitarimą su JAV Majamio uostu bei ketinimų laišką su Corpus Christi uosto ekonominės plėtros organizacija „Corpus Christi Regional Economic Development Corporation“, tai atveria naujų galimybių didinti krovinių srautus tarp JAV ir Lietuvos bei labiau išnaudoti šalies kaip kruizų krypties potencialą, sako uosto vadovas.

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<span>Klaipėdos uostas: susitarimai su JAV Majamio uostu ir Corpus Christi atveria naujų galimybių</span>
Klaipėdos uostas: susitarimai su JAV Majamio uostu ir Corpus Christi atveria naujų galimybių / Klaipėdos uosto nuotr.

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„Tarp 70 valstybių, su kuriomis Klaipėdos uostas jungia Lietuvą, JAV yra viena iš trijų reikšmingiausių krypčių pagal krovos apimtį. Stipriname bendradarbiavimą su partneriais JAV ir siekiame, kad Klaipėdos uostas taptų vis svarbesniais JAV vartais į Europą“, – pranešime sakė Algis Latakas.

Be minėtų susitarimų, Klaipėdos uosto vadovai su JAV kruizinės laivybos milžine „Carnival Corporation“ aptarė perspektyvas pritraukiant daugiau laivų, populiarinant Lietuvos kryptį ir didinant Baltijos jūros maršrutų žinomumą.

Bendradarbiavimo susitarimu su Majamio uostu įsipareigota keistis informacija apie uostų krovos ir kruizinės laivybos galimybes, planuojamus infrastruktūros plėtros projektus, žiniomis siekiant padidinti kruizų ir krovinių apimtį.

Ketinimų laišku su Corpus Christi regionine ekonominės plėtros korporacija sutarta plėtoti bendradarbiavimą suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) bei energetikos ir logistikos srityse.

Pasak pranešimo, SGD yra svarbi viso per Klaipėdos uostą gabenamo JAV krovinių srauto dalis – pernai uoste perkrauta 2,6 mln. tonų JAV krovinių – 6,6 proc. visos uosto krovos.

Šiame straipsnyje:
Klaipėdos uostas
Majamio uostas
Corpus Christi
uostas
uosto plėtra
bendradarbiavimo susitarimas
Algis Latakas

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