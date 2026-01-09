Klaipėdos rajone – dar vienas architektūrinis konkursas

Per pastaruosius penkerius metus Sendvario seniūnijoje gyventojų skaičius išaugo dvigubai ir šiuo metu siekia daugiau nei 22 tūkstančius. Jiems kasdien reikalingos sveikatos, socialinės bei kitos viešosios paslaugos, kurios šioje teritorijoje nėra teikiamos arba teikiamos privačiai ir maža apimtimi, o seniūnija patalpas savo veiklai apskritai nuomojasi. Tad Klaipėdos rajonas, siekdamas spręsti šias problemas, statys viešųjų paslaugų centrą, kuriame įsikurs ir paslaugas teiks pirminės sveikatos priežiūros centras, Sendvario socialinių paslaugų centras, Klaipėdos rajono visuomenės sveikatos biuro ir J. Lankučio viešosios bibliotekos padaliniai, Sendvario seniūnija, taip pat čia atsiras ir patalpos seniūnijoje veikiančioms bendruomenėms. Investicijos į šį projektą sieks per 8,3 mln. eurų.
„Iš tiesų džiaugiuosi, kad Klaipėdos rajone jau ne pirmą kartą taikome, mano manymu, labai gerą ir sveikintiną praktiką – viešąsias erdves formuoti skelbiant architektūrinius konkursus. Tai leidžia į teritoriją bei joje statomą pastatą pažvelgti kompleksiškai, profesionalų žvilgsniu, kai galvojama ne tik apie patį statinį, bet ir visumą – erdvę, kurioje jis statomas, privažiavimo kelius, poilsio zonas, gretimybes, statinių, pastatų tarpusavio sąveiką. Be to – taip skatiname atsižvelgti ir į teritorijos vystymo perspektyvą. Architektūriniai konkursai, tikiu, yra vienas būdų garantuoti architektūros kokybę, o tai itin svarbu, nes mūsų siekis − ne tik užtikrinti paslaugų prieinamumą, skatinti bendruomeniškumą, bet ir pastatyti kompleksą, tapsiantį Sendvario seniūnijos identiteto dalimi. Tad tikiuosi, kad architektų bendruomenė aktyviai įsitrauks ir dalyvaus konkurse, kad būtų išrinktas geriausias architektų pasiūlymas ir šis pastatas taptų traukos centru“, – sakė Klaipėdos rajono meras Bronius Markauskas.
Ką kviečiame kurti?
Architektūrinis konkursas apima:
- beveik 8 tūkst. kv. m ploto sklype statomą modernų, daugiafunkcį ir prieinamą ne didesnį nei 2,4 tūkst. kv. m Sendvario viešųjų paslaugų centrą (pastatą ar pastatų grupes, besijungiančias bendromis erdvėmis), kuris taptų kokybiškų socialinių, sveikatos, visuomenės sveikatos ugdymo ir sveikos gyvensenos skatinimo, informacijos sklaidos ir kultūros, administracinių paslaugų branduoliu bei bendruomenės susitelkimo vieta;
- maždaug 160 kv. m garažą su stogine;
- automobilių ir dviračių stovėjimo aikštelę;
- susisiekimo infrastruktūrą, numatant du įvažiavimus į sklypą;
- meninį akcentą ir poilsio erdves lauke;
- želdynus ir mažąją architektūrą;
- prieinamumo visoms visuomenės grupėms užtikrinimą;
- tvarios statybos kriterijų taikymą.
Kodėl verta dalyvauti?
Tai galimybė prisidėti prie visiškai naujos erdvės, kuri atspindės šiuolaikinės architektūros kokybę Sendvario seniūnijoje, sukūrimo. Tai bus pirmas pastatas šioje teritorijoje, kuriame bus teikiamos tokio pobūdžio viešosios paslaugos bei pirmieji Sendvario seniūnijos ir bendruomenių namai, nes iki šiol nei seniūnija, nei bendruomenės savo patalpų neturėjo.
Be to, numatytos ir piniginės premijos: 10 000 eurų – I vietai, 6 000 eurų – II vietai, 4 000 eurų – III vietai.
Vertinimo kriterijai
Architektūriniai pasiūlymai bus vertinami pagal keturis kriterijus:
- Išraiškos darną ir estetiką – 35 proc.;
- Racionalumą – 35 proc.;
- Ekonominį, aplinkosauginį ir socialinį tvarumą – 20 proc.;
- Kainą – 10 proc.
Dalyvavimo sąlygos
Dalyvauti konkurse gali tiek individualūs architektai, tiek architektų biurai.
Visus konkurso dokumentus rasite čia https://viesiejipirkimai.lt/epps/cft/viewContractNotices.do?resourceId=6037608 HYPERLINK "https://viesiejipirkimai.lt/epps/cft/viewContractNotices.do?resourceId=6037608&isContract="& HYPERLINK "https://viesiejipirkimai.lt/epps/cft/viewContractNotices.do?resourceId=6037608&isContract="isContract=.
Pasiūlymus galima teikti iki kovo 3 d. 9.30 val.
Vieša Sendvario seniūnijos viešųjų paslaugų centro atviro architektūros projekto konkurso konsultacija vyks sausio 19 d. 13 val. Gyvai kviečiame atvykti į Gargždų kultūros centrą (Klaipėdos g. 15, Gargždai) arba į konsultaciją jungtis nuotoliu. Susitikimo nuoroda TEAMS platformoje – https://bit.ly/45Ji4WJ.
Architektūriniai konkursai – geroji Klaipėdos rajono praktika
Klaipėdos rajono savivaldybė kryptingai renkasi architektūrinius konkursus kaip kokybiškos viešosios architektūros garantą. Tai – ne pavieniai eksperimentai, o sąmoningas kelias, kuriuo siekiama viešas erdves ir pastatus formuoti per konkurencinį architektūrinės idėjos atrankos principą.
Klaipėdos rajone jau įvyko architektūrinės idėjos konkursas, skirtas dviejų miesto aikščių – Savivaldybės ir Rinkos – sutvarkymui. Gautos penkios koncepcijos, kuriose pabrėžiamos aikščių reprezentacinės, bendruomeninės bei rekreacinės funkcijos. Šiuo metu projektus vertina pirkimo komisija.
Taip pat jau įvyko ir naujo Gargždų turgaus pastato ir aikštės architektūrinis konkursas. Sulaukta 5 architektų darbų, kuriuose kuriamas šiuolaikiškas ir gyvybingas miesto turgus bei greta jo esanti aikštė. Darbus jau įvertino ekspertai, vykdomos tolesnės konkurso procedūros.
Sendvario viešųjų paslaugų centro architektūrinis konkursas – dar vienas žingsnis, siekiant užtikrinti kokybišką ir tvarų viešųjų erdvių bei pastatų formavimą Klaipėdos rajone.
