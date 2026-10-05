Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus sveikina su Mokytojų diena

Mieli mokytojai, gerbiami švietimo bendruomenės nariai,
Mokytojo darbas prasideda nuo dalyko, kurio mokote, tačiau tuo nesibaigia. Kiekvieną dieną į klasę ateina skirtingi jauni žmonės – su savo klausimais, gebėjimais, abejonėmis ir lūkesčiais. Mokytojui tenka svarbi užduotis – padėti mokiniui suprasti, kad jis gali daugiau, nei pats kartais mano.
Mokytojo darbo prasmė ne visuomet išryškėja tą pačią dieną – kai kurie jo rezultatai tampa matomi tada, kai buvę mokiniai jau kuria savo profesinį gyvenimą. Mokytojo indėlis yra gerokai didesnis nei tai, ką galima išmatuoti pažymiais ar egzaminų rezultatais.
Pasitinkant Jūsų profesinę šventę linkiu, kad šalia atsakomybės visada liktų vietos smalsumui, kūrybai ir džiaugsmui tuo, ką darote. Dėkoju už Jūsų laiką ir dėmesį, skiriamą kiekvienam mokiniui, už gebėjimą atrasti tinkamus žodžius tiek tada, kai reikia padrąsinti, tiek tada, kai reikia paskatinti siekti daugiau. Ačiū, kad padedate augti žmonėms, netolimoje ateityje kursiantiems mūsų miestą.
Su Mokytojų diena!
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