Klaipėdos meras sveikina socialinius darbuotojus

Socialinių darbuotojų dienos proga Klaipėdos miesto meras Arvydas Vaitkus sveikina šios profesijos atstovus su švente.

Gerbiami socialiniai darbuotojai,

už kiekvieno gero pokyčio bendruomenėje stovi žmonės, kurie neabejingi kitam. Šie žmonės – jūs. Jūsų darbas dažnai lieka nematomas, bet jo rezultatai – patys svarbiausi.

Ačiū jums už kasdienę pagalbą tiems, kuriems labiausiai reikia – ne tik darbais, bet ir žmogišku dėmesiu, kantrybe, paprastu žodžiu.

Linkiu jums stiprybės, kantrybės ir kad patys visada sulauktumėte tiek šilumos, kiek jos dosniai skleidžiate kitiems.

Su Socialinių darbuotojų diena!

Klaipėdos miesto meras

Arvydas Vaitkus

