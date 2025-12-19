Klaipėdos licėjaus bendruomenė Odesos mokyklai ir autistiškiems vaikams paaukojo 20 tūkst. eurų

Klaipėdos licėjus jau daugiau nei dvidešimt metų puoselėja socialinės atsakomybės tradiciją. Per visą mokyklos labdaros paramos projekto istoriją licėjaus bendruomenė stokojantiems paaukojo per 300 tūkst. eurų. Šiemet ypatingas dėmesys buvo skirtas vienai nuo karo nukentėjusiai Ukrainos mokyklai – Odesos „Harmonijos“ licėjui bei Klaipėdos autizmo asociacijai „Lietaus vaikai“.
„Šių metų labdaros projektas dar kartą parodė, kokia stipri ir jautri yra Klaipėdos licėjaus bendruomenė. Mokiniai, mokytojai, tėvai ir visi renginio svečiai susivienijo bendram tikslui – padėti tiems, kuriems šiandien pagalba yra gyvybiškai svarbi. Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad drauge pavyko paaukoti 20 tūkstančių eurų – tai ne tik finansinė parama, bet ir labai aiški žinia Ukrainos vaikams bei autistiškiems vaikams Lietuvoje, jog jie nėra vieni“ – sakė Klaipėdos licėjaus direktorė doc. dr. Regina Kontautienė.
Klaipėdos licėjaus bendruomenė Ukrainos vaikams skyrė ne tik finansinę paramą, bet supakavo ir kalėdines dovanas, kurios iki gražiausių metų švenčių pasieks Odesos „Harmonijos“ licėjaus vaikus.
Muzikinė pasaka „Spragtukas ir pelių karalius“ buvo sukurta pagal žymaus vokiečių rašytojo E. T. A. Hofmano legendinės pasakos motyvus. Scenoje kartu su mokytojais pasirodė visa Klaipėdos licėjaus bendruomenė – nuo darželinukų iki abiturientų. Spektaklio režisieriai – Tomas Jašinskas ir Taurūnas Baužas. LCC „Michealsen centras“ buvo sausakimšas – susirinko daugiau nei du tūkstančiai žiūrovų – mokinių tėvų, senelių, miestiečių, garbių svečių.
Šventėje dalyvavo Klaipėdos miesto vicemeras Giedrius Didjurgis, Klaipėdos universiteto prorektorius Benediktas Petrauskas, Klaipėdos miesto garbės pilietis Vytautas Lygnugaris su žmona Sonata, Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro vadovas režisierius Ramūnas Kaubrys, Klaipėdos „Rotary“ klubo „Aditė“ narės.
Paramą Ukrainos Odesos miesto „Harmonijos“ licėjui kuruojantis Sigitas Benediktas Jurčys sako, kad šioje mokykloje mokosi apie 2 tūkstančius mokinių: „Tarp jų – 195 vaikai, tapę perkeltaisiais asmenimis, 111 Ukrainos karių vaikų bei aštuoni našlaičiai ar vaikai, netekę tėvų. Dalis mokinių buvo evakuoti iš aktyvių karo veiksmų zonų ir mokslus tęsia būtent šiame licėjuje. Šiuo metu viena didžiausių mokyklos reikmių – naujos, modernios kompiuterių klasės įrengimas, kuris užtikrintų kokybišką ugdymą karo sąlygomis augantiems vaikams.“
Taip pat kitais (2026–2027) mokslo metais Klaipėdos licėjus iš Odesos „Harmonijos“ licėjaus priims tris našlaičius vaikus, kuriems suteiks galimybę mokytis pagal tarptautinio bakalaureato diplomo programą, padengs visas pragyvenimo ir maitinimo išlaidas.
Per ilgus metus Klaipėdos licėjaus bendruomenės parama pasiekė autistiškų vaikų centrą „Mažojo princo akademija“, Klaipėdos vaikų regos ugdymo centrą, Klaipėdos „Medeinės“ mokyklą, Vaiko širdies asociaciją, Maltos ordino pagalbos tarnybą, „Maisto banką“, cukriniu diabetu sergančių vaikų asociaciją, taip pat onkologinėmis ir genetinėmis ligomis sergančius vaikus. Pastaraisiais metais ypatingas dėmesys nuosekliai skiriamas Ukrainos vaikams, patyrusiems karo sunkumus.
