Klaipėdoje šildymo dar neįjungs

Šiemet įsigaliojo Šilumos ūkio įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos šildymo sezonas oficialiai prasidėjo vakar, spalio 1 d., ir baigsis 2027 m. balandžio 30-ąją.
Iki šiol šildymo sezono pradžią skelbdavo savivaldybės.
Vis dėlto tai nereiškia, kad nuo spalio 1-osios centralizuotas šildymas automatiškai įjungiamas visur.
Modernizuotus, automatizuotus šilumos punktus turintys pastatai šildymą gali reguliuoti automatiškai, atsižvelgdami į lauko temperatūrą. Kituose pastatuose šildymo pradžia priklauso nuo savivaldybės sprendimo.
Klaipėdos savivaldybės Statinių administravimo skyriaus vedėja Jolanta Mickevičienė teigė, kad kol kas šildymo sezono pradžia Klaipėdoje neskelbiama.
„Pranešimų iš gyventojų dėl šildymo pradžios savivaldybė kol kas nėra gavusi, stebimos orų prognozės. Šildymo sezonas bus skelbiamas, kai trijų parų iš eilės lauko oro vidutinė paros temperatūra bus ne aukštesnė kaip dešimt laipsnių šilumos. Kitą savaitę vidutinės temperatūros kritimo iki dešimt laipsnių nėra prognozuojama“, – kalbėjo J. Mickevičienė.
Per pastaruosius ketverius metus šildymo sezonas Klaipėdoje buvo pradėtas: 2024–2025 m. – spalio 14 d., 2023–2024 m. – spalio 18 d., 2022–2023 m. – spalio 26 d., 2024–2025 m. – spalio 6 d.
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