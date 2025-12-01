 Per avarijas Vilniuje sužaloti du mažamečiai

2025-12-10 12:08
BNS inf.

Vilniuje per avarijas antradienį sužeisti du nepilnamečiai pėstieji, pranešė sostinės policija.

Per avarijas Vilniuje sužaloti du mažamečiai / Asociatyvi J. Kalinsko/BNS nuotr.

Kaip teigiama, apie 7.37 val. Gynėjų gatvės ir Lukiškių skersgatvio sankryžoje, 1976 metais gimusios moters vairuojamas automobilis „Toyota“ partrenkė ir sužalojo per pėsčiųjų perėją ėjusį 2013 metais gimusį mažametį, kuris, suteikus medicininę pagalbą ligoninėje, gydomas ambulatoriškai.

Kitas incidentas įvyko apie 16.35 val. Dzūkų gatvėje, kuomet 2000 metais gimusio vyro vairuojamas automobilis „BMW 320“ partrenkė ir sužalojo staiga į gatvę išbėgusią 2013 metais gimusią mažametę. Ji dėl sužalojimų paguldyta į ligoninę.

Dėl abiejų atvejų pradėti ikiteisminiai tyrimai.

Šiame straipsnyje:
Vilnius
pėstieji
sužeisti mažamečiai

