Per avarijas Vilniuje sužaloti du mažamečiai

Kaip teigiama, apie 7.37 val. Gynėjų gatvės ir Lukiškių skersgatvio sankryžoje, 1976 metais gimusios moters vairuojamas automobilis „Toyota“ partrenkė ir sužalojo per pėsčiųjų perėją ėjusį 2013 metais gimusį mažametį, kuris, suteikus medicininę pagalbą ligoninėje, gydomas ambulatoriškai.
Kitas incidentas įvyko apie 16.35 val. Dzūkų gatvėje, kuomet 2000 metais gimusio vyro vairuojamas automobilis „BMW 320“ partrenkė ir sužalojo staiga į gatvę išbėgusią 2013 metais gimusią mažametę. Ji dėl sužalojimų paguldyta į ligoninę.
Dėl abiejų atvejų pradėti ikiteisminiai tyrimai.
