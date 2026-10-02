Klaipėda įjungia ON: naujas ženklas kviečia atrasti miestą

Vieningoje platformoje pateikiama informacija apie Klaipėdos renginius, įdomias vietas, maršrutus, vietinių žmonių rekomendacijas, patirtis, miesto istorijas, apgyvendinimo galimybes ir naujas priežastis leisti laiką Klaipėdoje. „Klaipėd’ON“ užduotis – ne tik informuoti apie tai, kas vyksta mieste, bet ir vienoje vietoje nuosekliai pasakoti apie Klaipėdą, jos žmones, vietas, kultūrą, jūrą, uostą ir kasdienį miesto gyvenimą.
Aktualios veiklos – vienoje vietoje
Klaipėdoje kasdien vyksta daugiau nei dažnai spėjame pastebėti. Renginiai, naujos vietos, kultūra, žmonės, miesto istorijos ir įvairios patirtys iki šiol buvo išsibarsčiusios skirtinguose informacijos kanaluose, todėl net klaipėdiečiams ne visada būdavo paprasta pamatyti miesto galimybes.
„Klaipėd’ON“ svetainė padės pasirinkti, ką veikti mieste šiandien, artėjantį savaitgalį ar viešint ilgesnį laiką. Naujai pradedanti veikti klaipedon.lt, atliks ir labai praktinę funkciją – padės greitai rasti, kas mieste vyksta dabar, ką verta pamatyti, kur nueiti ir kaip susiplanuoti laiką.
„Naujasis ženklas „Klaipėd’ON“ suteikia miesto renginiams ir patirtims vieną kryptį, o informacijos sistema klaipėdiečiams ir svečiams padės lengviau atrasti, kas vyksta mieste, susidėlioti savo planus ir pasinaudoti progomis pažinti Klaipėdą skirtingais metų laikais. Ypač vertinga tai, kad šalia didžiųjų renginių galėsime parodyti ir mažesnes iniciatyvas, įdomias vietas bei žmones, kurie kasdien kuria miesto gyvenimą. Visi mieste vykstantys renginiai bus pateikiami vieningoje platformoje, todėl nei miesto gyventojams, nei turistams nebereikės ieškoti informacijos skirtinguose tinklapiuose“, – sako Klaipėdos turizmo informacijos centro direktorė Romena Savickienė.
Ženklas kalbės smalsaus vietinio žmogaus balsu – paprastai, šiltai ir konkrečiai, padės ne tik susiplanuoti laiką, bet ir pasijusti arčiau miesto gyvenimo. Jo turinys bus pritaikomas prie sezono, oro ir miesto ritmo: vieną dieną siūlys planą po darbo, kitą – idėją savaitgaliui ar progą pažinti dar neatrastą Klaipėdos vietą.
„Klaipėd’ON“ reikšmė
Prekės ženklo pozicionavimą ir vizualinį identitetą sukūrė „Godspeed“ agentūra, jis pratęsia patvirtintos Klaipėdos miesto įvaizdžio rinkodaros strategijos ir kampanijos „Judantis miestas“ idėją, kuri yra orientuota į kitų didmiesčių profesionalus, pavargusius nuo nuolatinio streso ir ieškančius lėtesnio, bet kokybiškesnio gyvenimo ritmo.
„Kurdami pozicionavimą ir vizualinį identitetą ieškojome išraiškos miestui, kuris nuolat kinta. Klaipėdos dangus skirtingu paros metu įgauna vis kitų spalvų, todėl jis tapo natūraliu pagrindu ženklui, kalbančiam apie tai, kas mieste vyksta šiuo metu. Iš to gimė lanksti vizualinė sistema: ji pratęsia Klaipėdos miesto identitetą ir gali prisitaikyti prie skirtingų renginių, metų laikų bei miesto istorijų“, – sako „Godspeed“ agentūros vadovė Ieva Zajankauskaitė.
„Klaipėd’ON“ pratęsia Klaipėdos miesto identiteto kryptį ir paverčia ją nuolat veikiančia miesto įvaizdžio platforma, pasakojančia ne tik apie Klaipėdą kaip vietą, bet ir apie joje vykstantį gyvenimą, žmones, kultūrą bei patirtis. Prekės ženkle Klaipėda tampa istorijos centru, o žodis „ON“ veikia kaip tarptautinis signalas „įjungta“, „vyksta“, „veikia dabar“ – puikiai suprantamas ir be jokio vertimo.
Identiteto įkvėpimas gimsta iš natūralaus pajūrio krašto fono – padangės ir nuolat besikeičiančio dangaus. Šią vizualinę kalbą papildo dokumentinio pobūdžio miesto fotografija, fiksuojanti žmones, vietas ir akimirkas.
Naujausi komentarai