Klaipėdą drebino motociklų variklių garsai

Nuo vidurdienio į Klaipėdos universiteto miestelio aikštę suko dviračiai ir triračiai motociklai. Iki 15 valandos aikštė jau buvo pilna, to paties pomėgio vienijami žmonės susirinko pasikalbėti, pasipuikuoti savo plieno žirgais, susirungti jiems parengtose varžytuvėse.
Paprastai į Klaipėdą suvažiuoja ne tik uostamiesčio motociklininkai, bet ir jų bendraminčiai iš viso regiono. Tad nenuostabu, kad aikštėje skambėjo ir žemaitiška šnekta, galima buvo sutikti kalbančius latviškai bei lenkiškai.
Po trijų valandų buvimo viename būryje, išsirikiavę į vieną eilę motociklininkai leidosi Herkaus Manto, Tiltų gatvėmis bei Taikos prospektu iki žiedinės sankryžos su Baltijos prospektu. Apsukę ratą šioje sankryžoje jie grįžo į universiteto kiemą. Vėliau kiekvienas klubas ar bendraminčių būrys leido laiką savo nuožiūra.
Pasak pareigūnų, šįkart susirinko kiek mažiau nei yra buvę mėgėjų važinėti motociklais, galbūt todėl, kad motociklininkų sezono pabaigtuvės šeštadienį vyksta visoje Lietuvoje.
Aikštėje galėjo būti apie pustrečio tūkstančio motociklų. Aikštėje netrūko ir smalsuolių, daugelis jų įdomesnių kadrų ieškojo fotografuodami telefonais ar fotoaparatais.
Paprastai tokie renginiai praeina be didesnių incidentų, tik pernai neišvengta nelaimės, kai žuvo motociklininkė.
Naujausi komentarai