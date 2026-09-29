 Jūroje imituotas „NordBalt“ kabelio nutraukimas: pareigūnai išsilaipino „priešiškame“ laive

Jūroje imituotas „NordBalt“ kabelio nutraukimas: pareigūnai išsilaipino „priešiškame“ laive

2026-09-29 16:47
Brigita Juodelytė

Įtartinas laivas Lietuvos teritorinėje jūroje nutraukia elektros kabelį, jungiantį Lietuvą ir Švediją. Tokį scenarijų antradienį per pratybas „Vyčio skliautas'26“ išbandė Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnai. Tikro incidento nebuvo, tačiau į laivo patikrą išsiųstas kateris, specialiosios paskirties pareigūnai ir sraigtasparnis.

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„Jo metu buvo imituojama situacija, kai „priešiškas“ laivas nutraukė Lietuvos ir Švedijos elektros jungties „NordBalt“ kabelį“, – apie VSAT Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės teritorijoje vykusį pratybų etapą pranešė tarnyba.

Pagal pratybų scenarijų, į įtartino laivo apžiūrą išvyko VSAT patrulinis kateris „G. Žagunis“. Operacijoje taip pat dalyvavo Specialiosios paskirties valdybos „Kovas“ pareigūnai, pasitelktas VSAT sraigtasparnis.

VSAT nuotr.

Pareigūnų grupei teko išsilaipinti „priešiškame“ laive ir jį patikrinti. „Laivo apžiūros grupė išsilaipino laive ir atliko jo patikrą, po to buvo priimtas sprendimas laivą inkaruoti Klaipėdos uoste“, – nurodė VSAT.

Laivą, kuriam pratybose teko pažeidėjo vaidmuo, imitavo Lietuvos kariuomenės Karinės jūrų pajėgos. Taigi „NordBalt“ kabelio nutraukimas buvo pratybų dalis, o pareigūnai tikrino, kaip tokiu atveju būtų koordinuojami veiksmai jūroje ir uoste.

VSAT nuotr.

Pratybose dalyvavo ir Vidaus reikalų bei Energetikos ministerijos, Nacionalinis krizių valdymo centras, „Litgrid“, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija bei uosto kapitono tarnyba.

Šiame straipsnyje:
VSAT
pratybos
Vyčio skliautas 2026
NordBalt
pratybos jūroje
kovas
Klaipėdos uostas

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