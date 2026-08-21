Įžūlumo viršūnė: poilsiautojai gelbėtojui rėžė – „skaityti nemoku“

Vaizdo įraše matyti, kad poilsiautojai maudėsi tiesiai prieš ženklą, įspėjantį apie draudimą lipti į vandenį. Tačiau net ir gelbėtojui priėjus prie jų, žmonės iš karto trauktis iš jūros nepanoro.
Gelbėtojui išgirdo nemokantys skaityti
K. Pirožnikas pasakojo, kad paprašius žmonių paisyti draudimo, šie ėmė atsikalbinėti.
„Šiame vaizdo įraše trys žmonės maudosi giliai jūroje, nepaisydami raudonos vėliavos, tiesiai prieš draudžiamąjį ženklą. Priėjus paaiškėjo, kad net ir prie ženklo, kuriame aiškiai parašyta, jog su raudona vėliava maudytis griežtai draudžiama, buvo ieškoma pasiteisinimų – „skaityti nemoku“ ir panašiai“, – rašė gelbėtojas.
Jis neatmetė ir galimybės, kad poilsiautojų elgesiui įtakos galėjo turėti alkoholis.
„Galimai alkoholio kvapas situaciją dar labiau apsunkino“, – pridūrė K. Pirožnikas.
Ginčams gaištamas brangus laikas
Gelbėtojas atkreipė dėmesį, kad tokiose situacijose problema yra ne vien pačių poilsiautojų rizikingas elgesys. Kol gelbėtojams tenka aiškintis su draudimų nepaisančiais žmonėmis, jų dėmesys atitraukiamas nuo pagrindinio darbo.
„Tokie bereikalingi ginčai, atsikalbinėjimai ir sąmoningas taisyklių nepaisymas ne tik kelia pavojų pačiam žmogui. Jie gaišina gelbėtojų laiką ir dėmesį. O nelaimės atveju kiekviena sekundė ir kiekviena minutė gali būti lemtinga“, – pabrėžė jis.
K. Pirožnikas priminė, kad gelbėtojų užduotis – skubėti į pagalbą nelaimės ištiktiems žmonėms, todėl sąmoningai taisykles ignoruojančių poilsiautojų drausminimas tik apsunkina jų darbą.
„Gelbėtojai yra tam, kad gelbėtų žmones, o ne ginčytųsi su tais, kurie sąmoningai renkasi rizikuoti. Todėl tokie atsikalbinėjimai labai apsunkina mūsų ir taip nelengvą darbą“, – rašė gelbėtojas.
Paplūdimį galiausiai paliko
Šįkart pavojinga situacija baigėsi be nelaimės – po pokalbio su gelbėtoju poilsiautojai iš vandens išlipo ir paplūdimį paliko.
K. Pirožnikas žmones paragino rimtai vertinti paplūdimyje skelbiamus įspėjimus ir nerizikuoti nei savo, nei kitų gyvybėmis.
„Būkite sąmoningesni. Gerbkite įspėjimus, gelbėtojų darbą ir, svarbiausia, savo bei aplinkinių gyvybes. O šio asmens ir jo antros pusės gyvybė - išgelbėta. Piliečiai nors ir nepatenkinti - paliko paplūdimį“, – skelbė K. Pirožnikas.
(be temos)
(be temos)