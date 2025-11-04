Iniciatyva suvienijo bendruomenę: „Smeltės“ progimnazija nušvito moliūgais

Šiemet mokyklos kiemą ir vidaus erdves papuošė 366 moksleivių išskaptuoti moliūgai, kiekvienas savitas ir pagamintas su meile. Dalis jų buvo skaptuojami mokykloje kartu su tėvais ar seneliais, o kiti darbavosi namie ir vėliau atnešė į mokyklą.
„Kiekvienais metais šventė būna vis didesnė, nes įsitraukia ne tik mūsų įstaigos bendruomenė, bet ir kitos Klaipėdos mokyklos bei darželiai. Smagu, kad prisijungia kiti ir ateina pasidžiaugti kartu su mumis“, – teigė „Smeltės“ progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jurgita Padriezienė.
Pasak jos, pasiruošimas šventei prasideda dar iš anksto – šeimos susirenka kartu skaptuoti moliūgų, o kiekvienas kūrinys yra registruojamas tam, kad būtų išrinkta aktyviausia klasė.
Šiemet dėl oro sąlygų šventė buvo perkelta į mokyklos vidų, tačiau šventinės nuotaikos tai nesugadino. Susirinkusieji vaišinosi karšta arbata ir moliūgų sriuba, skambėjo Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos mokinių atliekami kūriniai.
„Mokiniai ir tėvai patys verda sriubą, arbatą ir visus vaišina – pasigrožėti moliūgais, žibintais ir pabendrauti susirenka visi norintys klaipėdiečiai. Tokie renginiai labai svarbūs, nes suartina bendruomenę, o ypač dabar, kai mes tiek mažai laiko turime bendram pokalbiui – tai puiki proga susitikti, pabūti kartu“, – atviravo J. Padriezienė.
Tokie renginiai labai svarbūs, nes suartina bendruomenę
Vakaro pabaigoje tradiciškai vaikai kviečiami pasiimti savo moliūgus namo, o likę atiduodami gyvūnams.
„Manau, kad tokie renginiai turi prasmę – greitai bėgančiame pasaulyje verta sustoti ir pagalvoti. Ši tradicija tikrai tęsis, nes kai yra žmonių, kurie prisideda, viskas savaime įvyksta puikiai ir palieka tik gražiausius įspūdžius“, – pridūrė pašnekovė.
Projektas „Pilietinė iniciatyva“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 6000 eurų.
Naujausi komentarai