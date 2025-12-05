 Darbėnų gyventojai patys puošė miestelį

2025-12-05 14:35
Asta Aleksėjūnaitė

Darbėnų gyventojai ūkanotą savaitgalį susirinko kalėdinių puošmenų gamybai. Žmonės nusprendė patys papuošti savo miestelį, kad Kalėdų laukimas būtų šviesesnis.

Rezultatas: bendruomenės vyrai sumeistravo kalėdinius namelius, o moterys juos dažė ir puošė.

Nedidelis būrelis bendruomenės narių dirbo kelias valandas, nekreipdami dėmesio į nemalonią dulksną ir vėją.

„Reikia padėkoti darbėniškiams, kurie skyrė savo brangų laiką ir energiją miestelio puošimui. Ačiū ir tiems, kurie pasirūpino ir atnešė mums kavos – toks paprastas gestas sušildė ir suteikė daugiau jėgų“, – talkininkams ir aplinkiniams dėkojo bendruomenės pirmininkas Audrius Ruikis.

Bendruomenės moterys kūrė puošmenų dizainą, o kalėdinius namelius teko meistrauti bendruomenės vyrams.

Darbėnų bendruomenės nuotr.

„Turime bendruomenėje vieną moterį, dizainerę, ji sugalvojo, kaip puošimės. Mes, vyrai, iš medžio drožlių plokštės išpjaustėme namukus. Juos reikėjo nudažyti. Nameliuose yra čerpinis stogas, užuolaidos ir kiekviename langelyje dega šviesa“, – pasakojo A. Ruikis.

Miestelio žmonės su rūpesčiu žiūrėjo į meistraujančiuosius. Kai kurie miestelio centru važiavę automobiliai stojo ir klausė, ar reikia pagalbos meistrams.

„Tokie maži veiksmai kuria bendrystę. Žingsnis po žingsnio, palaikydami vieni kitus, galime įveikti iššūkius ir įgyvendinti sumanymus. Juk miestelis tampa jaukesnis, kai prisiliečia daug rankų“, – kalbėjo bendruomenės pirmininkas.

Darbėnų bendruomenės nuotr.

Darbėnų gyventojai jau spėjo apžiūrėti kalėdines instaliacijas, kurios ypač patinka vaikams.

Kalėdinės puošmenos atsirado ir prie centrinės gatvės. Bendruomenės moterys dar papuošė ir gėlių klombas.

Projektas „Pilietinė iniciatyva“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 6000 eurų.

Šiame straipsnyje:
darbėnai
kalėdinių puošmenų gamyba
miestelio puošimas
Pilietinė iniciatyva

