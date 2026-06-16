 Ekranus keičia į hidrokostiumus: kaip Melnragės bangos moko vaikus drąsos ir komandinės dvasios

Ekranus keičia į hidrokostiumus: kaip Melnragės bangos moko vaikus drąsos ir komandinės dvasios

2026-06-16 05:00 kauno.diena.lt inf.

„Atsistok, sulenk kelius, žiūrėk į priekį!“ – per bangų mūšą skrieja instruktoriaus balsas, o po akimirkos vienuolikmetis, plačiai išskėtęs rankas, jau sklaido Baltijos jūros putą stovėdamas ant banglentės. Jo veide – tikra, nesuvaidinta euforija. Prie Klaipėdos šiaurinio molo, kur renkasi rimčiausi šalies banglentininkai, prasidėjo kasmetinis vasaros judesys. Čia „Vandens sūpynių“ stovykloje 6–15 metų vaikai mokosi ne tiesiog plaukti, o prisijaukinti stichiją.

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Kai jūra tampa geriausia mokytoja

Kol suaugusieji dejuoja dėl vėsaus Baltijos vandens, vaikai, įšokę į hidrokostiumus, vandenyje jaučiasi kaip žuvys. „Vandens sūpynės“ vaikų stovyklas pajūryje organizuoja jau nuo 2016 metų, todėl puikiai žino formulę, kaip sudominti šiandienos kartą, kurią sunku kuo nors nustebinti.

„Didžiausia transformacija įvyksta per pirmąsias dvi dienas, – pasakojo dešimtmetį su vaikais dirbantis banglenčių treneris. – Atvažiuoja nedrąsūs, susikūprinę nuo telefonų, o po poros dienų jūroje jie jau jaučiasi paplūdimio šeimininkais. Jūra greitai išvaiko visas baimes.“

Melnragė šiam reikalui pasirinkta neatsitiktinai. Tai geriausia Lietuvos banglenčių vieta (vadinamasis spotas), kur banga lūžta minkštai bei saugiai ir yra idealiai pritaikyta mokymuisi. Kad procesas būtų ne tik smagus, bet ir visiškai saugus, treneriai dirba mikrogrupėmis – vienam profesionalui tenka vos 4–5 vaikai.

Partnerių nuotr.

Programa: nuo „gulom“ iki asfalto bangų

Stovyklos diena suplanuota minučių tikslumu, bet be jokios mokyklinės rutinos. Viskas prasideda 9 val. ryte apšilimu ant smėlio. Pradedantieji startuoja nuo teorijos. Vėliau pereinama prie banglenčių. Organizatoriai garantuoja: per penkias dienas vaiko techniniai įgūdžiai paaugs mažiausiai 30 procentų.

O kas vyksta, kai jūra nurimsta? Nuotykiai persikelia ant sausumos. Vaikai griebia surfskate lentas – specialias riedlentes, kurios ant asfalto leidžia daryti lygiai tokius pačius posūkius kaip ant bangos. Tai ne tik azartiška, bet ir puikiai lavina pusiausvyrą, kuri vėliau praverčia vandenyje.

Partnerių nuotr.

Viskas įskaičiuota: nuo lentos iki pavakarių

Tėvams ši stovykla – tikras išsigelbėjimas. Atvežei vaiką ryte, pasiėmei vakare – pavargusį, laimingą ir pilną įspūdžių. Į penkių dienų programos kainą įskaičiuota absoliučiai viskas:

  • Profesionali banglenčių įranga ir šilti hidrokostiumai.
  • Patyrusių instruktorių priežiūra.
  • Sveiki pietūs, pavakariai, švieži vaisiai ir vanduo.
  • Papildomos pramogos: gimtadienių šventės, boulingas, išvykos į kitas pakrantes ar net audros stebėjimas iš saugaus atstumo.

Vasaros pamainos greitai pildosi. Viskas, ko reikia jaunajam banglentininkui – maudymosi kostiumas, rankšluostis ir geras nusiteikimas. Visu kitu pasirūpinta Melnragėje, Vėtros g. 8.

Jei norite, kad jūsų vaikas šią vasarą praleistų ne „TikToke“, o gaudydamas savo gyvenimo bangą, registracijos formą rasite vandenssupynes.lt. Vietų skaičius ribotas – bangos nelaukia!

Straipsnis užsakytas
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Melnragė
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Vandens sūpynės

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