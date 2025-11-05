 Atlikti gamtinius reikalus patraukė medžio link: problema – tualetų trūkumas?

2025-11-05 15:00
Klaudija Audickaitė

Dienos metu prie pėsčiųjų tako ir gyvenamųjų namų jaunuoliai atliko gamtinius reikalus. Vaizdelis, paskelbtas vienoje feisbuko grupėje, sukėlė plačią diskusiją apie tokį elgesį.

Gėda: vyriškiai dienos metu šlapinosi viešoje vietoje.
Gėda: vyriškiai dienos metu šlapinosi viešoje vietoje. / „Klaipėdos“ skaitytojos nuotr.

Vaizdą paviešinusi klaipėdietė parodė, kaip vyriškiai laisvai „išsiliejo“ vos keliolika metrų nuo daugiabučių.

Įrašas sulaukė nemažai miestiečių reakcijų ir 200 komentarų.

Dalis klaipėdiečių ragino imtis teisinių veiksmų ir kreiptis į policiją, kiti svarstė, kur rasti artimiausią tualetą ir ar visuomet galima tikėtis pagalbos iš aplinkinių.

Komentaruose atsispindėjo skirtingos nuotaikos – nuo pasipiktinimo tokiu elgesiu iki supratingumo.

„Tikrai nenorėčiau, kad mano vaikas matytų, kaip girtas vyras atlieka reikalus parko viduryje“, – komentavo klaipėdietė Ana.

Kai kurie skaitytojai atkreipė dėmesį į tai, kad problema gali kilti ir dėl viešųjų tualetų trūkumo mieste.

„Neteisinu tokio poelgio, bet kalbant apie vietą, kurioje užfiksuotas įvykis, kur artimiausias tualetas? Ar spėtumėte, jei ir jus reikalas prispaustų?“ – klausė Konstantinas.

Pasitaikė ir atgailaujančių komentarų – vyras, prisistatęs nuotraukoje užfiksuotų pažeidėjų draugu, viešai atsiprašė už elgesį.

„Laba diena, aš labai atsiprašau – man labai gėda už save ir už savo draugus – šįkart jie tikrai perlenkė lazdą“, – rašė klaipėdietis.

Kai kurie siūlė tokiais atvejais kreiptis į policiją arba į miesto savivaldybę, kad blogo elgesio atvejai būtų viešinami, o viešąją tvarką pažeidę asmenys – baudžiami.

Šiame straipsnyje:
atliko gamtinius reikalus
prie medžių
daugiabučiai

Naujausi komentarai

Komentarai

Komentarai

Komentarų nėra

