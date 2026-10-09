Ant automobilių Klaipėdoje užvirto medis: garsas priminė patrankos šūvį

Ketvirtadienio vakarą klaipėdiečiai į savo telefonus gavo perspėjimus apie tai, kad naktį iš ketvirtadienio į penktadienį stiprės pietvakarių vėjas, vakariniame pakraštyje numatomi gūsiai iki 15–20 m/s. Taip pat, kad pajūryje vėjas stiprės iki 24–27 m/s.
Liepų gatvėje esančiame daugiabučiame name gyvenanti Laima teigė, kad blogiausia šioje situacijoje esą tai, kad gyventojai jau ne kartą prašė Klaipėdos savivaldybės pašalinti sudžiūvėlį, bet tai taip ir neįvyko.
„Penktadienio rytą atvažiavo ugniagesiai, pareigūnai, visi šventieji subėgo visais frontais. Medžio šakas nuo mašinų pašalino. Mes jau šitiek metų prašėme, kad gluosnį nupjautų. Jau vieną kartą dėl jo buvo trys mašinos apgadintos, viena – išvežta „nurašymui“. Neprisimenu, tai įvyko pernai ar užpernai. O dabar vėl trys mašinos apgadintos dėl to paties medžio šakų. Jį būtina pašalinti, nes jeigu vėjas pasisuks ir medžio šakos vėl virs, nukentės visas namas“, – baiminosi Laima.
Jį būtina pašalinti, nes jeigu vėjas pasisuks ir medžio šakos vėl virs, nukentės visas namas.
Manoma, kad medžiui galėtų būti iki 50 metų, jį esą pašalinti reikėjo jau seniai.
„Neseniai mes prašėme, kad apgenėtų, bet nupjovė obelį, šermukšnį, kriaušės medį apipjaustė, o gluosnį kiek prašėme nupjauti – nieko. Tas gluosnis sutriušęs, jam maždaug 45 metai. Kai prieš 40 metų atvykome čia gyventi, medis buvo nedidelis“, – prisiminė klaipėdietė.
Gyventojas, kurio automobilis buvo apgadintas teigė, kad didelį triukšmą išgirdo kieme penktadienio rytą ruošdamasis išeiti į darbą. Garsas jam esą priminė šūvį tarsi iš patrankos.
Vyras iškart suprato, kad įvyko kažkas baisaus. Nuėjęs apžiūrėti savo automobilio pamatė, kad jo mašina veikiausiai buvo apgadinta mažiausiai, nes buvo pastatyta toliausiai.
Klaipėdietis vylėsi, kad smarkių apgadinimų jo transporto priemonė nepatyrė. Kiek pavyko apžiūrėti, nė vienas stiklas nebuvo sudužęs, bet be įlenkimų ant stogo ar kitų automobilių dalių veikiausiai neapsieita.
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