Aikštėje – intensyvus „poilsis“: girtuokliai fontane šlapinasi, o vaikai paskui ten pat maudosi

„Ši vieta iš viso jau tapo tragedija – girtuokliai skalbiasi, šlapinasi fontane, o paskui vaikai ten pat maudosi. Guli jie ten pusnuogiai ir, negana to, dar kabinėjasi prie praeivių – balaganas, ir tiek“, – vienoje feisbuko grupėje komentavo klaipėdietis Zigmas.
Anot vietos gyventojų, situacija tampa vis prastesnė – kartais šioje vietoje pasigirsta netikėti riksmai, praeivių prašoma cigarečių, taip pat neretai galima pamatyti ir keistų mainų su paaugliais.
„Mačiau, kaip keturi paaugliai kažką davė vienam iš aikštėje „besiilsinčių“ vyriškių, o šis nuėjo į parduotuvę – nežinau, kuo viskas baigėsi, bet atrodė kaip scena iš filmo. Baisiausia, kad jie ten pat eina ir tuštintis, prie pat vaikų žaidimų aikštelės“, – pasakojo klaipėdietis Martynas.
Gyventojai tvirtino, kad Vaidilos aikštėje dažnai susiburia ir gausesnės kompanijos, ypač nakties metu.
„Baisu, kai tenka pro ten eiti ar leisti vaikus į žaidimų aikštelę, nes ten pilna ne tik geriančių, bet ir miegančių – yra buvę atvejų, kai ir šunis jie fontane maudė“, – atviravo klaipėdietė Gintarė.
Pagal Administracinių nusižengimų kodeksą, neblaivaus asmens pasirodymas viešosiose vietose įžeidžiant žmogaus orumą ir dorovę užtraukia baudą nuo 20 iki 100 eurų.
Klaipėdiečiai tikisi, kad Vaidilos aikštė kada nors taps ne girtuoklių traukos centru, o vieta, kur poilsiauti aktyviai bursis šeimos su vaikais.
Naujausi komentarai